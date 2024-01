Lynk & Co 01 định vị 'mâm trên' Mazda CX-5, giá 999 triệu đồng tại Việt Nam

Không lâu sau khi trình làng mẫu SUV đầu bảng Lynk & Co 09, thương hiệu xe Trung Quốc mới đây tiếp tục cho thấy quyết tâm tiến vào thị trường Việt Nam; bằng việc khai trương thêm một đại lý chính hãng tại TP.HCM, đồng thời mở rộng dải sản phẩm với 2 mẫu xe mới, gồm Lynk & Co 01 và Lynk & Co 05.

Trong đó, mẫu Lynk & Co 01 gây chú ý bởi giá bán niêm yết 999 triệu đồng. Mức giá tương đối cao nếu so sánh với hàng loạt mẫu xe cùng kích cỡ (SUV/Crossover cỡ trung), như Hyundai Tucson (799 - 959 triệu đồng), Kia Sportage (799 triệu - 1,014 tỉ đồng), Ford Territory (822 - 954 triệu đồng) hay đặc biệt là Mazda CX-5 - mẫu xe đa dụng bán chạy nhất tại Việt Nam (749 - 979 triệu đồng).

Lynk & Co 01 được định vị ở phân khúc cận sang, "trên mâm" cả những mẫu xe Nhật – Hàn như Mazda CX-5, Hyundai Tucson Đình Tuyên

Mặc dù vậy, đại diện Lynk & Co cho biết, Lynk & Co 01 sẽ định vị ở phân khúc xe cận sang; tức nằm "trên mâm" nhóm xe Nhật Bản - Hàn Quốc có kích cỡ tương đương. Đó cũng là lý do, hãng xe Trung Quốc tỏ ra khá tự tin với mức giá bán và khả năng cạnh tranh của mẫu SUV/Crossover này.

Thực tế, nếu nhìn vào kiểu dáng, động cơ và danh sách trang bị, có thể thấy hướng đi của Lynk & Co không phải không có cơ sở. Điểm ấn tượng nhất của Lynk & Co 01 có lẽ nằm ở loạt công nghệ an toàn vượt trội, với hơn 20 tính năng an toàn hiện đại. Trong đó, có những tính năng thuộc hàng hiếm ở nhóm xe phổ thông như hệ thống phanh tự động khẩn cấp - hỗ trợ phát hiện người đi bộ, hệ thống ga tự động thích ứng - hỗ trợ bám theo phương tiện phía trước, tính năng điều khiển đèn pha tự động,…

Mẫu xe Trung Quốc sở hữu kiểu dáng bắt mắt cùng hàng loạt trang bị công nghệ vượt trội Đình Tuyên

Về thiết kế, cùng với hai mẫu xe "anh em", Lynk & Co 01 được phát triển từ nền tảng khung gầm của thương hiệu xe sang Thụy Điển - Volvo. Xe sở hữu triết lý thiết kế Mega City Contrast đặc trưng của hãng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn định vị ban ngày kiểu mắt ếch thiết kế nổi trên khu vực nắp ca-pô, lưới tản nhiệt Urban Matrix sơn đen bóng. Trong khi đó, khu vực thân xe khỏe khoắn nhờ những đường gân dập nổi.

Bên trong ca-bin, Lynk & Co 01 thiết kế 5 chỗ ngồi với ghế bọc da, ghế phía trước dạng thể thao ôm lưng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Không gian nội thất thiết kế mang hơi hướng tinh giản kiểu Volvo, hạn chế tối đa sự xuất hiện của các phím bấm vật lý, nhờ đó mang lại cảm giác khá sang trọng.

Không gian nội thất của Lynk & Co 01 đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng với nhiều tiện nghi cao cấp Đình Tuyên

Trang bị nổi bật có gồm hai màn hình lớn gồm màn hình hiển thị kích thước 12,3 inch sau vô lăng và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động, âm thanh 8 loa. Ngoài ra, khu vực điều khiển cũng ấn tượng với cần số điện tử, phanh điện tử,… Mẫu xe này cũng sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh.

Về khả năng vận hành, Lynk & Co 01 cho thấy sự vượt trội khi sử dụng động cơ xăng 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 216 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Động cơ đi kèm hộp số 8 cấp và dẫn động cầu trước.

Ngoài Lynk & Co 01, trong sự kiện khai trương đại lý mới tại TP.HCM, hãng xe Trung Quốc cũng công bố giá bán cho mẫu Lynk & Co 05, ở mức 1,499 tỉ đồng. Đây là mẫu xe thiết kế theo kiểu SUV Coupe thể thao, cá tinh; tương tự Peugeot 408 thế hệ mới cũng vừa trình làng tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe Trung Quốc này cao hơn đối thủ khá nhiều.

Đến thời điểm hiện tại, thương hiệu xe Trung Quốc đã trình làng thị trường Việt Nam 3 mẫu xe gồm Lynk & Co 01, 05 và 09 Đình Tuyên

So với mẫu 01, Lynk & Co 05 thậm chí còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ hơn. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng mạnh mẽ hơn nhờ sử dụng khối động cơ Drive-E 2.0TD T5 EVO, sản sinh công suất đạt 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Lynk & Co đã trình làng thị trường Việt tổng cộng 3 mẫu xe, đều thuộc phân khúc xe gầm cao đa dụng; gồm Lynk & Co 01, 05 và 09. Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, những mẫu xe Lynk & Co nhìn chung khá ấn tượng về kiểu dáng và trang bị.

Tuy nhiên, rất khó nói trước về khả năng cạnh tranh của những mẫu xe này. Bởi bên cạnh cách định vị tương đối khó hiểu; việc Lynk & Co chốt giá bán cao hơn nhiều mẫu mã xe Nhật – Hàn, thậm chí xe châu Âu cũng khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Nhất là khi khách Việt xưa nay vốn dĩ vẫn quen hơn với những dòng xe Trung Quốc giá rẻ.