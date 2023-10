Xe Trung Quốc, Nhật Bản 'đổ bộ' thị trường Việt Nam trong tháng 10.2023

Toyota Innova Cross

Toyota Innova Cross sẽ được hãng xe Nhật Bản trình làng thị trường Việt Nam trong tháng 10.2023. Khác với bản hiện hành, mẫu xe mới có thiết kế mang phong cách SUV, đi kèm trang bị hiện đại và công nghệ hybrid (xe lai xăng - điện).

Toyota Innova Cross sẽ được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử và cốp đóng mở điện. Phiên bản hybrid được trang bị cửa sổ trời, cùng với hàng ghế thứ hai kiểu thương gia có độ ngả tối ưu, mang lại cảm giác thư giãn cho hành khách.

Khác với bản hiện hành, Toyota Innova Cross thiết kế mang phong cách SUV



Hãng xe Nhật Bản cho biết, Innova Cross được phát triển trên hệ khung gầm TNGA với hai tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid cùng thế hệ pin mới công suất cao, cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu mà vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc tốt.



Tương tự các mẫu xe mới nhà Toyota trình làng, Innova Cross cũng sẽ có các tính năng an toàn hiện đại như hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera 360 độ, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota (TSS).

Honda CR-V 2024

Một số đại lý Honda hiện đã nhận đặt cọc Honda CR-V 2024, đồng thời cho biết mẫu xe mới này đã cận kề thời điểm tung ra thị trường Việt Nam.

Bên cạnh động cơ xăng, Honda CR-V 2024 nhiều khả năng sẽ có thêm phiên bản dùng hệ truyền động hybrid, tương tự thị trường Thái Lan. Cùng với đó, lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) có thể sẽ được bổ sung trên mẫu xe mới.

Honda CR-V 2024 nhiều khả năng có thêm phiên bản động cơ hybrid



Tại Thái Lan, Honda CR-V 2024 có 5 phiên bản, sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp và hybrid, đi kèm với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD.



So với bản tiền nhiệm, Honda CR-V 2024 dài hơn 84 mm, rộng hơn 9 mm, cao hơn 3 mm và chiều dài cơ sở tăng 38 mm. Nội thất xe trang bị màn hình trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và 12 loa Bose.

Các hệ thống an toàn đáng chú ý trên xe có cảnh báo buồn ngủ, 6 túi khí, theo dõi làn đường, camera 360 độ, cảm biến trước sau và gói hỗ trợ lái nâng cao Honda Sensing.

Lynk & Co

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt thương hiệu xe Trung Quốc tại Việt Nam diễn ra hồi tháng 8, Lynk & Co đã hé lộ 4 mẫu xe sẽ nhập về Việt Nam và dự kiến tung ra thị trường từ tháng 10.2023.

Lynk & Co 01 được hãng xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV hạng C, cùng cỡ với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V nhưng quảng cáo cao cấp hơn. Xe sử dụng chung cơ sở gầm bệ Compact Modular Architecture (CMA) với Volvo XC40, hệ thống điện, động cơ và các tính năng an toàn.

Lynk & Co 03 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm CMA nhưng sở hữu kiểu dáng sedan, định vị ở phân hạng C. Thiết kế xe theo đuổi phong cách thể thao với cụm đèn pha độc lập nằm dưới đèn LED định vị ban ngày, xen giữa là lưới tản nhiệt mỏng nằm ngang ôm trọn phần đầu xe.

Thiết kế Lynk & Co 05 có nhiều điểm tương đồng với Lynk & Co 01, nhất là phần đầu xe và khoang cabin. Tuy nhiên, phần trần xe vuốt dốc về phía đuôi xe mang hơi hướng coupe, mang đến dáng vẻ thể thao hơn.

Cuối cùng là Lynk & Co 09, mẫu SUV có kích cỡ lớn nhất của hãng xe Trung Quốc, được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Volvo XC90