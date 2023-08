Lynk & Co về Việt Nam, xe Trung Quốc nhưng giá không rẻ

Bất chấp những khó khăn và ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế, Việt Nam vẫn đang là điểm đến của nhiều hãng xe Trung Quốc. Sau Wuling, Haval và gần đây nhất có Lynk & Co, hãng xe được định vị hạng sang thuộc sở hữu của tập đoàn Geely.



Lynk & Co dùng chung nền tảng khung gầm và động cơ với Volvo

Hầu hết các dòng xe của Lynk & Co đều sử dụng cơ sở gầm bệ và động cơ của Volvo, được định vị xe cao cấp nên giá bán không hề rẻ, có thể thấp hơn chính Volvo nhưng sẽ cao hơn các dòng xe phổ thông khác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều người dự đoán giá xe sẽ tương đương với xe Đức - Volkswagen tại Việt Nam.

Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết tâm thâm nhập thị trường Việt Nam

Một trong những mẫu xe của hãng xe Trung Quốc cập bến Việt Nam có Lynk & Co 01, xếp vào phân khúc SUV hạng C. Mẫu xe này có giá từ 20.960 - 24.990 USD (khoảng 501 - 598 triệu đồng) tại thị trường tỉ dân, thiết kế xe dựa trên nền tảng của Volvo XC40.

Một mẫu xe khác dạng sedan, nằm trong phân khúc C là Lynk & Co 03, có giá từ 19.000 USD (khoảng 454 triệu đồng) tại Trung Quốc. Trong khi đó, mẫu xe Lynk & Co 05 được nâng cấp từ Lynk & Co 01 có giá 24.440 - 27.770 USD (khoảng 585 - 663 triệu đồng).

Xe Lynk & Co được xem là "Volvo giá rẻ"

Cao cấp hơn có chiếc Lynk & Co 09, xe SUV lớn nhất của hãng xe này. Xe phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Volvo XC90 với số đo dài, rộng, cao tương ứng 5.042 x 1.977 x 1.780 (mm). Giá bán mẫu xe này lên đến 46.000 USD (khoảng 1,1 tỉ đồng).



Trái với suy nghĩ của nhiều người, xe Trung Quốc có giá rẻ, giới chuyên gia trong nước nhận định, dải sản phẩm của Lynk & Co khi mở bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ có giá đắt hơn các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Dựa vào mức giá của Lynk & Co tại thị trường Trung Quốc, có thể nhận thấy các dòng xe này khi về Việt Nam sẽ có giá "tiền tỉ", người Việt không dễ tiếp cận.

Thiết kế khoang lái Lynk & Co hướng tới cạnh tranh với xe sang

Nếu xếp xe Lynk & Co cùng phân khúc với xe hạng sang, các mẫu xe mang thương hiệu Trung Quốc vẫn dễ tiếp cận hơn. Nhưng với yếu tố thương hiệu mới lạ, các mẫu xe này sẽ cần thời gian để tiếp cận khách hàng Việt Nam.

Ngoài Wuling, Haval và Lynk & Co, cuối năm nay thị trường Việt Nam còn chào đón thêm thương hiệu xe Omoda, Jaecoo, BYD và Haima. Đây là tín hiệu cho thấy, khách hàng trong nước dần "mở lòng" với các thương hiệu mới và các hãng xe Trung Quốc đã nhận thấy cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.