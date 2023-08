Xe Trung Quốc Haval H6 định giá cao, người Việt nói gì?

Haval H6 tung ra thị trường Việt Nam chỉ có duy nhất một phiên bản động cơ lai xăng - điện (Hybrid), không có các tùy chọn thấp cấp hơn. Do vậy, định giá quá cao, lên tới 1,096 tỉ đồng trong khi dòng xe này định vị cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Mazda CX-5.

Nếu so sánh với Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV cũng dùng động cơ Hybrid, giá bán Haval H6 vẫn cao hơn đáng kể. Chiếc Crossover đến từ Nhật Bản hiện có giá 936 triệu đồng, chưa gồm các ưu đãi, giảm giá...

Trong khi đó, các dòng xe Hyundai Tucson hay Kia Sportage có mức giá loanh quanh ở mức 800 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất của 2 dòng xe này hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, 2 mẫu xe đến từ Hàn Quốc có thế mạnh từ thương hiệu và đã có được lòng tin từ người dùng Việt Nam.

Ô tô Trung Quốc Haval H6 định giá bán gần 1,1 tỉ đồng tại Việt Nam

Cá biệt, Mazda CX-5 2023 vừa tung ra thị trường có giá từ 749 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất có giá chỉ 869 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với Haval H6, vốn được xem là "thương hiệu lạ" đối với khách Việt. Hơn thế nữa, dòng xe đến từ Trung Quốc thường vướng rào cản và gặp khó khi tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.



Trên các hội nhóm mạng xã hội, Haval H6 cũng gây chú ý bởi "thương hiệu lạ" nhưng lại định giá cao. Hầu hết ý kiến cho rằng giá xe ở mức "trên trời", chưa bàn đến cấu hình, chất lượng cũng như trang bị trên xe.

Tài khoản Facebook Thiện Lê Đức chia sẻ: "Giá này mua ngay Mazda CX-8 đã có chất lượng được kiểm chứng, lại còn có thêm 2 chỗ ngồi". Trên thực tế, Mazda CX-8 hiện tại có giá khá hấp dẫn sau khi được khuyến mãi, kích thước to lớn hơn Haval H6.

Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết tâm thâm nhập thị trường Việt Nam

"Giá này thì chờ Honda CR-V mới về mà mua, đi sướng hơn nhiều", tài khoản Huỳnh Trung chia sẻ. Honda CR-V thế hệ mới dự kiến về Việt Nam vào tháng 11 tới, không loại trừ có thêm tùy chọn động cơ Hybrid. Đây cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của Haval H6.



"Rồi số phận cũng như Beijing và Hongqi khi về Việt Nam thôi", tài khoản Phi Ngọc Bùi cho rằng 2 dòng xe trên cũng đình đám khi mới ra mắt nhưng dần bị lãng quên và doanh số bán ra rất hạn chế.

Bên cạnh đó, cũng có những quan điểm tích cực dành cho Haval H6. Tài khoản Trần Cường chia sẻ: "Xe Trung Quốc hiện tại không còn rẻ nữa, mình qua đó ngồi xe nội địa của họ thấy rất êm và cách âm tốt, xe Hybrid cũng không phải rẻ. Tuy nhiên khi về Việt Nam với giá bán này sẽ rất khó cạnh tranh".

Thiết kế Haval H6 không thật sự nổi bật so với các mẫu xe đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Điểm yếu của Haval H6 nằm ở thương hiệu xe Trung Quốc vốn không nhận được thiện cảm từ người tiêu dùng Việt Nam. Với mức giá 1,1 tỉ đồng, Haval H6 tự đưa mình vào thế khó, giống trường hợp của MG HS khi tung mới tung ra thị trường Việt Nam với giá lên tới hơn 1 tỉ đồng và nhận lấy thất bại về doanh số, sau đó phải giảm giá hàng trăm triệu đồng để đẩy xe tồn kho, đến nay đã bị khai tử.



Với số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng, người Việt có rất nhiều lựa chọn xe SUV trong cùng phân khúc, được người dùng Việt đánh giá cao, thậm chí số tiền này có thể sở hữu được xe SUV cỡ lớn hơn như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Ford Everest, Toyota Fortuner hay ô tô điện VinFast VF 8 Plus và VF 9 Eco. Nếu thích xe dùng động cơ Hybrid, Toyota Corolla Cross 1.8HEV vẫn là lựa chọn giá thấp và "an toàn" hơn nhiều so với lựa chọn xe Trung Quốc Haval H6.

Xe Trung Quốc dù có thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi nhiều đến đâu chăng nữa cũng chỉ có hiệu ứng trong thời gian đầu, sau đó người quan tâm sẽ ít dần nếu chất lượng xe không thật sự tốt và mức giá chấp nhận được..., đa phần khách Việt còn rất dè dặt khi nhắc đến xe mang "thương hiệu lạ".