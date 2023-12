Lynk & Co mang tới nhiều đặc quyền cho những khách hàng đầu tiên

Việc xây dựng niềm tin của khách hàng vẫn luôn là sự thách thức đối với những thương hiệu ô tô khi chinh phục một thị trường mới. Đó là câu chuyện xoay quanh độ bền, độ an toàn, chi phí sử dụng hay nhiều dịch vụ hậu mãi mà hãng xe cần phải chứng minh đối với người tiêu dùng.

Sự kiện ra mắt mẫu xe Lynk & Co 09 tại Hà Nội ngày 16.12 vừa qua

Lynk & Co khẳng định niềm tin qua chính sách ưu đãi độc đáo

Là một trong những thương hiệu xe sang đang được yêu thích và đón nhận trên toàn cầu, Lynk & Co cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt đến với người tiêu dùng. Trong đó, Việt Nam được xác định là điểm đến quan trọng trên hành trình chinh phục niềm tin và mở rộng thị trường châu Á, Thái Bình Dương.

Sự kiện ra mắt thương hiệu đồng thời là lễ khai trương showroom Lynk & Co đầu tiên tại Tasco Mall, Long Biên, Hà Nội giới thiệu 3 mẫu xe SUV 01, 05, và 09 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mê xe về chất lượng và thiết kế sang trọng, đẳng cấp mà thương hiệu mang lại.

Lynk & Co với tầm nhìn dài hạn đã xử lý khéo léo câu chuyện xây dựng niềm tin đối với khách hàng. Ngay từ khâu đặt cọc xe, hãng đã tặng những gói dịch vụ giá trị gia tăng, như miễn phí bảo dưỡng định kỳ trong 5 năm hoặc 150.000 km, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và cả chi phí đăng ký xe. Từ đó, người tiêu dùng cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi sở hữu và sử dụng một chiếc xe Lynk & Co trong ít nhất 5 năm đầu tiên.

Chương trình ưu đãi được áp dụng với 3 mẫu SUV của Lynk & Co là 01, 05 và 09. Theo đó, từ ngày 4.12.2023 đến hết ngày 5.1.2024, khách hàng khi đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được miễn phí bảo dưỡng xe trong 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước) và miễn phí gói đăng ký xe (không gồm lệ phí trước bạ). Đối với khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng, quà tặng ngoài gói bảo dưỡng xe, đăng ký xe còn thêm 2 năm bảo hiểm vật chất và có thể chuyển nhượng cọc.

Đặc biệt, Lynk & Co dành tặng một chuyến tham quan nhà máy cho 18 người đầu tiên mua và nhận xe 09 trong tháng 1.2024. Đây cũng là cách để hãng chứng minh chất lượng sản phẩm cùng quy trình lắp ráp hiện đại nhằm gia tăng niềm tin và sự yêu thích của cộng đồng mê xe.

Dải sản phẩm Lynk & Co gây ấn tượng với khách hàng Việt

Lynk & Co mang đến Việt Nam 3 mẫu SUV nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng trong nước. Trong đó, mẫu xe 01 thuộc phân khúc SUV hạng C, mẫu xe 05 là Coupe SUV hạng C, còn 09 là mẫu SUV lớn nhất, thuộc phân khúc E.

Những sản phẩm của Lynk & Co đều mang ngôn ngữ thiết kế "Mega City Contrast" với những đường nét hiện đại và trẻ trung, thể hiện phong cách sống thời thượng. Ngôn ngữ này lấy cảm hứng từ các tòa nhà chọc trời với rất nhiều khung cửa sổ kết hợp và sự lung linh của bầu trời chốn đô thị. Bởi lẽ đó, cụm đèn LED thấu kính đặt tách biệt với đèn ban ngày "Aurora Borealis" lấy ý tưởng từ dải cực quang, còn lưới tản nhiệt "Urban Matrix" thể hiện rõ nét sự nhộn nhịp về đêm của những cung đường thành phố.

Vẻ đẹp của triết lý Mega City Contrast được thể hiện qua cụm đèn LED hai thấu kính "Aurora Borealis" và lưới hút gió "Urban Matrix"

Sử dụng chung một ngôn ngữ thiết kế nhưng mỗi dòng xe của Lynk & Co lại có những nét chấm phá riêng. Trong đó, Lynk & Co 09 là mẫu "flagship" cho thấy cả sự năng động và vẻ sang trọng được kết hợp trên một chiếc SUV lớn. Cụm đèn chiếu sáng LED ma trận, bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch, 4 màn hình hiển thị trong khoang ca-bin cùng hàng loạt trang bị tiện nghi cao cấp như ghế lái chỉnh điện 12 hướng có tích hợp thông gió, sưởi, âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh… là điểm nhấn của 09 trong phân khúc.

Có thể thấy rõ sự trẻ trung và cá tính trên bộ đôi Lynk & Co 01 và 05. Nếu như 01 mang đến nét khỏe khoắn của một mẫu SUV đô thị thì 05 có thiên hướng thời trang hơn, phù hợp với nhóm khách hàng có lối sống thời thượng. Những cụm đèn LED nổi khối 3D, bộ mâm cách điệu tinh xảo, vô-lăng vát đáy, ghế thể thao hay cần số điện tử hứa hẹn tạo nên nhiều cảm xúc cho người cầm lái.

Một trong những điểm gây ấn tượng hơn cả của xe Lynk & Co là công nghệ an toàn tiên tiến được tiêu chuẩn hóa. Tất cả sản phẩm của hãng bán tại Việt Nam đều được tích hợp hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tối tân, như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp chủ động hay đèn pha thông minh... Dòng "flagship" 09 được đưa lên tới hơn 20 tính năng ADAS, camera 360 độ, hệ thống cảm biến va chạm xung quanh xe cùng tính năng tự động đỗ xe hoàn toàn.