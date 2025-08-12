Toyota Yaris Cross khẳng định vị thế hàng đầu - Khi chất lượng được thừa nhận

Luôn duy trì doanh số tốt

Thị trường ô tô Việt Nam những năm vừa qua chứng kiến sự trỗi dậy của phân khúc SUV cỡ B. Bằng chứng là việc hiện nay có tới gần 20 mẫu xe cùng với đó là khoảng 100 phiên bản xe khác nhau thuộc phân khúc này. Trong đó, Toyota Yaris Cross nổi lên là mẫu SUV cỡ B được người tiêu dùng trong nước quan tâm bậc nhất hiện nay.

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)năm 2024, Yaris Cross là 1 trong 2 mẫu xe có doanh số bán cao nhất phân khúc B-SUV, với 11.174 chiếc được giao. Con số này cũng giúp Yaris Cross có mặt trong top 10 xe bán nhiều nhất năm.Thống kê từ VAMA trong nửa đầu năm 2025, Yaris Cross ghi nhận 5.420 chiếc bán ra trên toàn quốc. Điều này giúp mẫu xe đến từ Nhật Bản đứng đầu phân khúc SUV cỡ B chạy xăng.

Mới đây, Toyota Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng của hãng trong tháng 7/2025. Theo đó, Yaris Cross có tháng thứ 5 liên tiếp bán hơn 1.000 chiếc trên toàn quốc. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B ghi nhận 1.259 chiếc được giao, đứng top đầu hãng xe Nhật Bản. Theo giới chuyên môn, thành tích này sẽ tiếp tục giúp Yaris Cross duy trì vị trí hàng đầu trên thị trường.

Thiết kế hợp gu, nhiều tính năng

Chủ xe Yaris Cross, anh Khánh (Hải Dương) cho biết mình từng sử dụng một chiếc sedan hạng B trước đó. Khi có nhu cầu đổi sang xe gầm cao, anh có tham khảo nhiều mẫu xe nhưng đã chọn Toyota Yaris Cross vì thiết kế ‘hợp gu’ nhất.

"Mẫu xe này sở hữu vẻ ngoài nhỏ gọn và đẹp một cách hài hòa, trẻ trung, khỏe khoắn, không bị quá trung tính hay hầm hố, màu mè. Thậm chí, mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi xem xe ở đại lý và quyết định xuống tiền mua Yaris Cross chỉ sau vài phút", anh Khánh chia sẻ.

Anh Khánh (31 tuổi), chủ nhân mẫu Toyota Yaris Cross

Trong khi đó anh Phan Anh Hùng (Hà Nội) chọn Yaris Cross vì xe trang bị nhiều công nghệ an toàn. "Yaris Cross có gói công nghệ ADAS gần như là "full" nên tôi ưu tiên lựa chọn", anh Hùng chia sẻ.

Nhà trong một con ngõ ở Thủ đô, tính năng mà anh Hùng đặc biệt thích là camera 360 độ và cảm biến trước sau. Đặc biệt, các tính năng này tự động được kích hoạt nên dù để vợ lái anh cũng rất yên tâm.

Anh Hùng khẳng định: "Về công nghệ bên trong chẳng có gì chê được trên Yaris Cross. Trước khi mua xe, tôi đã đi xem và so sánh rất kỹ các xe trong phân khúc B này rồi thì thấy chiếc xe này có nhiều ưu điểm đặc biệt chứ không chỉ mỗi công nghệ an toàn". Một số điểm khác mà anh cảm thấy thích trên mẫu xe này có thể kể đến như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đèn tự động thông minh, màn hình điện tử lớn sau vô-lăng, màn hình cảm ứng hơn 10 inch có đủ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn trang trí nội thất, cảm biến áp suất lốp,…

Bản hybrid tiết kiệm

Yaris Cross HEV là mẫu xe sử dụng động cơ hybrid. Theo đó, xe trang bị máy xăng 1.5L mạnh 90 mã lực 121 Nm, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực 141 Nm.

Điều này đã chinh phục anh L.V. Anh (Hà Nội). Anh cho biết, khi xe đi chậm chỉ có mô-tơ điện hoạt động nên trải nghiệm di chuyển trong đô thị ở những cung giờ cao điểm là rất dễ chịu, êm ái và mượt mà. Trong khi đó, nếu cần vượt xe khi đi nhanh, động cơ điện bổ trợ cho máy xăng, đem lại khả năng tăng tốc ổn, đáp ứng được nhu cầu.

Về phản hồi chân ga của phiên bản HEV, anh nhận xét: "Chân ga của xe khá nhạy, vô-lăng ở mức vừa phải, nhẹ nhàng, phù hợp đi phố. Vợ tôi có lái thì cũng dễ chịu, không nặng nề".

Trong khi đó, anh N.T. Thành (Yên Bái) đã chuyển đổi chiếc hiện đang sử dụng sang chiếc Yaris Cross HEV vì ấn tượng với động cơ hybrid và phù hợp với nhu cầu hiện tại. Nhà cách cơ quan 12km, mỗi ngày anh di chuyển tới gần 25km nên cần một chiếc xe vừa nhỏ gọn, vừa tiết kiệm", anh Thành chia sẻ.

Theo anh Thành, sau 1 năm sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ tầm 4 lít/100km, tương đương mức 3,9 lít/100km mà hãng xe Nhật công bố. "Yaris Cross chỉ tiêu thụ xăng gấp khoảng 1,5 lần so với chiếc xe máy tôi đang dùng. Nhu cầu của tôi đi 1 ngày chỉ tốn 1 lít xăng, tháng nào đi ít chỉ cần đổ xăng 1 lần", anh Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Thành còn cho biết dù một tỉnh miền núi như Yên Bái nhưng vẫn có đại lý chính hãng nên việc bảo dưỡng thuận tiện và rất yên tâm.

Không chỉ là một mẫu xe "hợp gu" với người dùng trẻ, Yaris Cross còn chinh phục cả những khách hàng trung niên nhờ trải nghiệm lái mượt mà, tiện nghi hiện đại và chi phí vận hành tối ưu. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, việc Yaris Cross liên tục đứng top đầu về doanh số chính là minh chứng rõ ràng cho sức hút bền vững của mẫu xe này.