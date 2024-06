Kia Seltos 2024 có thêm 2 phiên bản mới tại Việt Nam

Kia Seltos 2024 khi trình làng thị trường Việt Nam vào tháng 3.2024 chỉ có 4 phiên bản bao gồm 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium và 1.5 Turbo GT-Line. Mới đây, mẫu xe này vừa được THACO AUTO bổ sung thêm 2 phiên bản mới để cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho người dùng.

Giá bán 6 phiên bản của Kia Seltos 2024 tại Việt Nam

Đầu tiên là Kia Seltos 1.5L Deluxe, đây là phiên bản có mức giá 639 triệu đồng và định vị xếp trên bản tiêu chuẩn 1.5L AT (599 triệu đồng). Với khoản chênh 40 triệu đồng, người tiêu dùng mua bản Deluxe có những trang bị như phanh tay điện tử và Auto hold, màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng và cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra, những trang bị khác so với 1.5L AT không thay đổi như chỉ có 2 túi khí, đèn pha halogen, ghế chỉnh cơ, đồng hồ tốc độ dạng bán điện tử 4,2 inch,...



Phiên bản 1.5 Turbo Luxury cung cấp cho người dùng động cơ mạnh mẽ hơn

Tiếp đến là Kia Seltos 1.5L Turbo Luxury có mức giá 749 triệu đồng, xếp dưới Seltos 1.5L Turbo GT-Line (799 triệu) và ngang hàng với bản Seltos 1.5L Premium khi xét khía cạnh giá bán. Về mặt trang bị, bản 1.5 Turbo Luxury thua thiệt so với bản 1.5L Premium khi lược bỏ gạt mưa tự động, cốp điện, HUD, lẫy chuyển số sau vô-lăng, đồng hồ tốc độ 10,25 inch, làm mát ghế, sạc không dây, ga tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Đổi lại là người tiêu dùng sẽ có khối động cơ 1.5 lít tăng áp, công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, gần như mạnh nhất phân khúc, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Có thể thấy, phiên bản này sẽ hướng tới khách hàng thích cảm giác lái thể thao thay vì một chiếc xe có nhiều trang bị tiện nghi.

Kia Seltos là mẫu xe SUV hạng B có đa dạng lựa chọn phiên bản nhất hiện nay tại Việt Nam

Bên cạnh 2 phiên bản mới, THACO Auto cũng điều chỉnh lại trang bị của Kia Seltos 1.5L Luxury đã ra mắt từ trước. Cụ thể, người tiêu dùng khi mua bản này giờ đã có 6 túi khí an toàn (trước đây là 2 túi khí) và ga tự động tích hợp giới hạn tốc độ (LIM). Hai trang bị trên trước đây chỉ có ở bản Premium. Đồng nghĩa với đó, bản 1.5L Luxury tăng thêm 20 triệu, giá mới 699 triệu đồng.

Xe Hàn vượt xe Nhật ở phân khúc SUV đô thị

So với bản Premium đắt hơn 50 triệu, Seltos 1.5L Luxury giờ đây chỉ còn thua thiệt những trang bị như HUD, lẫy chuyển số, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cốp điện, gạt mưa tự động, sạc không dây và làm mát ghế trước.

Với tổng cộng 6 phiên bản được cung cấp cho người dùng, có thể thấy Kia Seltos 2024 là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng B hiện nay.