5 mẫu xe máy mới vừa gia nhập thị trường Việt Nam, có cả bản giới hạn

Sức mua từng bước hồi phục cùng với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam tạo động lực để các nhà sản xuất, phân phối xe máy tung ra thị trường những mẫu mã mới. Theo kết qủa bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 2/2025 cả 5 hãng xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM đã bán ra thị trường 611.236 xe, giảm 61.819 xe tương đương 9,1% so với quý 1/2025 nhưng vẫn tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này nâng tổng doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM sau nửa đầu năm 2025 lên mức 1.284.291 xe, tăng 77.419 xe tương đương 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, sự góp mặt của các mẫu mã mới cũng góp phần vực dậy sức mua trên thị trường xe máy Ảnh: B.H

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, sự xuất hiện của các mẫu mã mới cũng góp phần vực dậy sức mua trên thị trường xe máy. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chưa đầy 1 tháng trở lại đây, đã có ít nhất 5 mẫu xe máy mới được các nhà sản xuất, phân phối tung ra thị trường. Đáng chú ý, bên cạnh một số mẫu xe tay ga thể thao trên 150cc, còn có các dòng xe máy số được sản xuất số lượng giới hạn.

Dưới đây là 5 mẫu xe máy mới vừa gia nhập thị trường Việt Nam

Yamaha NVX 155 thế hệ mới

Sau nhiều lần "nhá hàng", trưng bày để thăm dò thị hiếu khách hàng, mới đây thế hệ thứ 3 của dòng xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 (V3) chính thức được hãng xe Nhật Bản tung ra thị trường Việt Nam. Ở thế hệ mới nhất, NVX 155 có 3 phiên bản, gồm NVX 155 tiêu chuẩn (Standard), NVX 155 thể thao (SP) và NVX 155 GP đi kèm mức giá lần lượt 56,5 triệu, 68 triệu và 69 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 (V3) chính thức tung ra thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Không chỉ thay đổi diện mạo thiết kế, bổ sung công nghệ, tính năng… Yamaha NVX 155 thế hệ mới cũng được Yamaha cải tiến đáng kể khả năng vận hành. Trong đó có hai bổ sung tính năng nổi bật, gồm hệ thống truyền động điện tử YECVT (trên 2 bản cao cấp), giúp phản hồi ga nhanh và chính xác hơn; tính năng Y‑Shift cho phép người lái giảm số theo ý muốn chỉ bằng một thao tác nhấn. Yamaha NVX mới sử dụng động cơ Blue Core 155cc xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ VVA; sản sinh công suất tối đa 15,3 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe có hai chế độ lái, gồm T‑Mode (thông thường) phù hợp sử dụng trong điều kiện di chuyển hàng ngày và S‑Mode (thể thao) hướng đến cảm giác thể thao.

Honda Vario 160 Repsol

Dòng xe tay ga thể thao tầm trung Honda Vario 160 tại Việt Nam vừa có thêm lựa chọn mới với phiên bản giới hạn Honda Vario 160 Repsol Limited Edition nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Khác với Honda Vario 160 tại Việt Nam hay ở Indonesia vốn được sản xuất đại trà và phân phối ra thị trường số lượng lớn. Honda Vario 160 Repsol Limited Edition chỉ được Boon Siew Honda sản xuất 2.000 xe và hầu như chỉ phân phối tại Malaysia. Honda Vario 160 Repsol Limited Edition được một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe máy tại TP.HCM nhập khẩu và phân phối. Đây cũng là lô xe Honda Vario 160 Repsol Limited Edition đầu tiên về Việt Nam tính đến thời điểm này.

Chỉ có 20 chiếc Honda Vario 160 Repsol về Việt Nam Ảnh: B.H

Về cơ bản, Honda Vario 160 Repsol Limited Edition "Made in Malaysia" không thay đổi về kiểu dáng, kích thước thiết kế so với Honda Vario 160 sản xuất tại Việt Nam hay Indonesia. Tuy nhiên, Honda Vario 160 Repsol Limited Edition lại sở hữu vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt và nổi bật hơn so với các phiên bản còn lại khi được nhà sản xuất phối màu sơn trắng, đen, cam, đỏ lấy cảm hứng từ những "chiến mã" của đội đua Repsol Honda danh tiếng tại giải đua MotoGP. Bộ mâm đúc đa chấu kích thước 14 inch trên Honda Vario 160 Repsol Limited Edition được sơn màu cam nổi bật kết hợp lốp không săm 100/80 trên bánh trước và 120/70 trên bánh sau. Đượ biết, chỉ có 20 chiếc Honda Vario 160 Repsol được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

Honda Super Cub Hello Kitty

Được Honda sản xuất tại Nhật Bản nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hello Kitty, xe máy số Honda Super Cub Hello Kitty với hai phiên bản 50cc và 110cc sản xuất giới hạn, vừa gia nhập thị trường Việt Nam với khoảng 40 chiếc.

Theo Honda Nhật Bản, bản Honda Super Cub 50 Hello Kitty chỉ có vỏn vẹn 300 chiếc. Trong khi đó, bản Super Cub 110 Hello Kitty có số lượng xe xuất xưởng, phân phối ra thị trường 1.000 chiếc. Cả hai đều là phiên bản giới hạn đặc biệt, được các nhà thiết kế của Honda lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hello Kitty, nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của chú mèo Hello Kitty vốn đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ.

Honda Super Cub Hello Kitty với hai phiên bản 50cc và 110cc sản xuất giới hạn, gia nhập thị trường Việt Nam với khoảng 40 chiếc Ảnh: B.H

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Honda Super Cub Hello Kitty về Việt Nam lần này do một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối thông qua một số cửa hàng như Cub House (quận 5) và Cub Shop Premium Bikes (quận Bình Tân). Được Honda sản xuất tới 1.300 chiếc, tuy nhiên theo đại diện đơn vị nhập khẩu, Honda Super Cub Hello Kitty về Việt Nam khoảng 40 chiếc. Trong đó, Super Cub 50 Hello Kitty có khoảng 10 chiếc và bản Super Cub 110 Hello Kitty về nhiều nhất cũng chỉ 30 chiếc. Cả hai phiên bản này đều phối màu đỏ chủ đạo, kết hợp với yên xe bọc da, tay lái… màu xám cùng với viền bọc yên xe, ốp hai bên thân xe trang trí hình ảnh chú mèo Hello Kitty. Trên yếm trước và hai bên vè chắn bùn sau có thêm dòng chữ Hello Kitty màu trắng nổi bật trên nền đỏ

Honda Cross Cub 110 Kumamon

Cùng với Honda Super Cub Hello Kitty, phiên bản Honda Cross Cub 110 Kumamon nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào trung tuần tháng 6.2025. Honda Cross Cub 110 Kumamon sở hữu diện mạo khác biệt đồng thời mang trên mình nét đặc trưng văn hóa vùng miền của vùng đất Kumamoto - nơi Honda đã xây dựng một trong những nhà máy lớn nhất của hãng ở Nhật Bản từ năm 1976. Cross Cub 110 Kumamon được các nhà thiết kế của Honda lấy cảm hứng từ chú gấu đen má đỏ Kumamon - linh vật biểu tượng của tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Phiên bản Honda Cross Cub 110 Kumamon nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Trên nền sơn đen chủ đạo, các nhà thiết kế của Honda cũng biết cách tạo điểm nhấn cho Cross Cub 110 Kumamon với ốp bao bọc cụm đèn pha tròn, nắp hộc chứa đồ hai bên màu đỏ khá nổi bật. Phần yên xe bọc da tông đen có kiểu dáng đặc trưng của dòng Honda Super Cub nhưng còn phối thêm đường viền màu đỏ, trong khi đó lớp da bọc thành yên phía sau in hoa văn mô phỏng chân gấu Kumamon tạo điểm nhấn bắt mắt. Honda Cross Cub 110 Kumamon vẫn sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 109 cc kết hợp hệ thống phun nhiên liệu điện tử (PGM-FI). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 7,9 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Kết hợp với động cơ là hộp số 4 cấp cùng hệ thống khởi động điện và cần đạp chân.

Honda Dash 125 HRC

Sản xuất tại Malaysia, phiên bản đặc biệt Honda Dash 125 HRC sở hữu diện mạo theo phong cách xe đua của đội đua Honda Racing Corporation (HRC) vừa gia nhập thị trường Việt Nam với số lượng chỉ 15 xe. Khác với Dash 125 tiêu chuẩn, phiên bản Honda Dash 125 HRC sở hữu diện mạo mạnh mẽ, thể thao theo phong cách xe đua khi được lấy cảm hứng từ các mẫu xe của đội đua Honda Racing Corporation (HRC) từng tham dự các giải đua quốc tế như MotoGP.

Honda Dash 125 HRC sở hữu diện mạo theo phong cách xe đua của đội đua Honda Racing Corporation (HRC) vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

Phiên bản này được phối màu sơn trắng chủ đạo, kết hợp với bộ tem phối các màu đỏ, xanh dương góp phần làm nổi bật diện mạo xe. Bên cạnh đó, đồ họa tem trang trí còn tạo cảm giác liền lạc, thanh thoát cho tổng thể thiết kế của Honda Dash 125 HRC. Logo mang dòng chữ HRC đặc trưng của đội đua Honda Racing Corporation được trang trí trên mặt nạ che chắn phần đầu xe. Phần yếm xe phía trước và hai bên. Bộ mâm đúc đa chấu kích thước 17 inch và lốp IRC và hệ thống nhông, xích dẫn động… có xuất xứ từ Thái Lan, tuy nhiên để tạo sự khác biệt cũng như điểm nhấn, viền mâm xe được trang trí thêm các họa tiết màu đỏ, đen và dòng chữ Honda.

Tương tự bản tiêu chuẩn, Honda Dash 125 HRC cũng được Boon Siew Honda trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, SOHC 4 thì, 2 van dung tích 124,9cc kết hợp công nghệ phun xăng điện tử. Động cơ này đạt tiêu chuẩn EURO4 và chứng nhận tiết kiệm năng lượng (EEV), sản sinh công suất 7,4 kW tương đương 10,06 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút kết hợp hộp số 4 cấp.