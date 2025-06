Honda Super Cub Hello Kitty sản xuất giới hạn rục rịch về Việt Nam

Sau những bản tiêu chuẩn, phiên bản giới hạn của dòng xe máy số Honda Super Cub mang tên Honda Super Cub Hello Kitty đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này được Honda Nhật Bản trình làng, mở bán từ cuối năm 2024 nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hello Kitty.

Lô xe Honda Super Cub Hello Kitty vừa cập cảng do một đơn vị chuyên kinh doanh xe tại TP.HCM nhập nguyên thùng từ Nhật Bản Ảnh: M.T

Theo nguồn tin của Thanh Niên, lô xe Honda Super Cub Hello Kitty vừa cập cảng do một đơn vị chuyên kinh doanh xe tại TP.HCM nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Nhật Bản với hai lựa chọn, gồm: phiên bản Honda Super Cub 50 Hello Kitty và Honda Super Cub 110 Hello Kitty. Tất cả đều là phiên bản sản xuất số lượng giới hạn. Cụ thể, Honda Super Cub 110 Hello Kitty xuất xưởng 1.000 chiếc. Trong khi đó, bản Super Cub 50 Hello Kitty chỉ có đúng 300 chiếc tung ra thị trường.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu Honda Super Cub Hello Kitty về Việt Nam cho biết, vì là phiên bản giới hạn nên lượng xe được đại lý "săn lùng" đưa về Việt Nam khá hạn chế. Phiên bản Super Cub 110 Hello Kitty chỉ có khoảng 10 chiếc, trong khi bản Super Cub 50 Hello Kitty có khoảng 20 chiếc.

Phiên bản Super Cub 110 Hello Kitty về Việt Nam chỉ có khoảng 10 chiếc Ảnh: M.T

Cả hai phiên bản này mang đặc trưng về diện mạo hướng đến nhiều nhóm người dùng khác nhau. Từ những bậc phụ huynh đang tìm kiếm phương tiện di chuyển an toàn, tiết kiệm kết hợp phong cách cổ điển cùng sự vui nhộn cho con cái sử dụng đi học, cho đến những bạn trẻ cá tính, thích khác biệt và muốn khẳng định phong cách cá nhân.

Vẫn sở hữu thiết kế cổ điển đặc trưng không thể nhầm lẫn của dòng xe máy huyền thoại Honda Super Cub, tuy nhiên Honda Super Cub 50 Hello Kitty và Honda Super Cub 110 Hello Kitty đều được thay đổi về cách phối màu theo hình tượng nhân vật Hello Kitty, đồng thời điều chỉnh thiết kế một số chi tiết và cập nhật công nghệ mới.

Honda Super Cub 50 Hello Kitty trang bị bộ mâm nan hoa Ảnh: M.T

Cả hai phiên bản này đều phối màu đỏ chủ đạo, kết hợp yên xe bọc da, tay lái… màu xám cùng với viền bọc yên xe, ốp hai bên thân xe trang trí hình ảnh chú mèo Hello Kitty. Trên yếm trước và hai bên vè chắn bùn sau có thêm dòng chữ Hello Kitty màu trắng nổi bật trên nền đỏ. Honda Super Cub Hello Kitty được hãng xe Nhật Bản trang bị đèn pha LED, chìa khóa cơ, đồng hồ tốc độ analog kết hợp với màn hình điện tử hiển thị thông tin… Tuy nhiên, hai phiên bản này có đôi chút khác biệt.

Bản Super Cub 50 Hello Kitty sử dụng mâm nan hoa kết hợp phanh tang trống trên cả hai bánh xe. Trong khi bản Honda Super Cub 110 Hello Kitty dùng mâm đúc đa chấu, kết hợp phanh đĩa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước, bánh sau vẫn dùng phanh tang trống.

Honda Super Cub 110 Hello Kitty dùng mâm đúc đa chấu, kết hợp phanh đĩa có chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước Ảnh: M.T

Super Cub 50 Hello Kitty sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 49cc cho công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm kết hợp hộp số 4 cấp. Trong khi bản Super Cub 110 Hello Kitty dùng động cơ xi-lanh đơn 110cc, có công suất 9,1 mã lực và mô-men xoắn 8,5 Nm, theo thông tin từ nhà sản xuất.

Trước đó, Honda Super Cub Hello Kitty phân phối tại Nhật Bản với giá từ 330.000 yen, (tương đương 52 triệu đồng) cho bản Super Cub 50 Hello Kitty và 385.000 yen (khoảng 60,7 triệu đồng). Bộ đôi này sẽ được phân phối tại Việt Nam từ cuối tháng 6.2025.