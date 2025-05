Honda Scoopy Kuromi sản xuất 2.000 xe tại Thái Lan, gia nhập thị trường Việt Nam

Đây là một nhân vật thuộc Sanrio - Công ty nổi tiếng của Nhật Bản chuyên sáng tạo các nhân vật hoạt hình như Hello Kitty. Kuromi xuất hiện lần đầu tiên trong loạt phim "Onegai My Melody" phát sóng vào năm 2005. Hiện nay, Kuromi đã trở thành biểu tượng thời trang xuất hiện trên nhiều sản phẩm như quần áo, phụ kiện, đồ chơi, văn phòng phẩm và mới nhất là trên chiếc Honda Scoopy thế hệ mới nhất. Tương tự các phiên bản như Honda Giorno+ 125 Disney Fantasia 85, Honda Scoopy Hello Kitty, Honda Scoopy Kuromi cũng là phiên bản giới hạn, chỉ được sản xuất 2.000 chiếc tại Thái Lan.