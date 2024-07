Xe tay ga Honda Scoopy có phiên bản giới hạn 2.000 chiếc

Trong bối cảnh sức mua xe máy tại một số thị trường khu vực Đông Nam Á sụt giảm, các nhà sản xuất xe máy truyền thống như Honda, Yamaha… đang tung ra phiên bản giới hạn của một số mẫu xe tay ga nhằm tạo sức hút với khách hàng. Không lâu sau khi Yamaha tung ra bản giới hạn Fazzio Fila Limited Edition, mới đây đến lượt Honda trình làng bản Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition.



Phiên bản Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition

Sản xuất tại nhà máy Honda ở Thái Lan, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition phiên bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình Hello Kitty, đồng thời chỉ được xuất xưởng, phân phối số lượng giới hạn 2.000 chiếc.

Về có bản, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng như các phiên bản Scoopy trước đây. Honda chỉ thay đổi cách phối màu trên dàn áo bao bọc thân xe cùng với họa tiết trang trí lấy từ hình ảnh Hello Kitty. Cụ thể, phiên bản này được phối màu trắng-đỏ. Logo kỷ niệm sinh nhật 50 năm của nhân vật hoạt hình Hello Kitty được trang trí tại một số chi tiết trên xe như nắp hộc chứa đồ phía trước và dọc hai bên thân xe. Phần lót sàn được phối màu đỏ.

Đặc biệt, đi kèm mỗi chiếc Scoopy Hello Kitty Limited Edition còn có gói quà tặng gồm chìa khóa thông minh, khăn choàng cổ và mũ bảo hiểm đều được phối màu tương tự xe. Ngoài ra, phiên bản này vẫn giữ lại những trang bị, tính năng như màn hình hiển thị LCD, hệ thống đèn LED, hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB. Phiên bản này cũng chỉ có hệ thống phanh kết hợp CBS gồm phanh đĩa ở bánh trước và bánh sau lắp phanh trống.

Tương tự các phiên bản Honda Scoopy tại Việt Nam, bản giới hạn Scoopy Hello Kitty Limited Edition cũng dùng động cơ eSP dung tích 110cc làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này được trang bị bộ đề mới ACG, giúp xe khởi động êm ái hơn cùng tính năng tạm ngắt động cơ Idling Stop System (ISS).

Tại thị trường Thái Lan, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition có giá bán 57.900 baht, tương đương 37,2 triệu đồng. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng nữ, yêu thích hình ảnh Hello Kitty. Trước đó, Honda Scoopy tiêu chuẩn, sản xuất tại Thái Lan được một số cửa hàng không chính hãng tại Việt Nam nhập khẩu, phân phối với giá lên đến hơn 70 triệu đồng.