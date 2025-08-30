Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Toyota Việt Nam lý giải giá bán một số dòng xe bất ngờ thay đổi

Trần Hoàng
Trần Hoàng
30/08/2025 10:53 GMT+7

Liên quan đến việc giá bán một số dòng xe Toyota tại Việt Nam như Camry, Fortuner trên trang thông tin chính thức của hãng bất ngờ tăng thêm vài chục triệu đồng, mới đây hãng xe Nhật Bản lên tiếng giải thích.

Theo đó, trong thông báo mới nhất từ phía Toyota Việt Nam (TMV), hãng xe này khẳng định "không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm", dù trước đó trang thông tin chính thức của TMV đã cập nhật giá bán mới của các phiên bản Toyota Camry, Fortuner.

Cụ thể, từ ngày 26.8 website chính thức của Toyota Việt Nam bất ngờ cập nhật giá bán mới của Toyota Camry, Fortuner theo hướng tăng thêm 8 - 12 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản Toyota Camry 2.5Q có giá mới 1,232 tỉ đồng; giá bán bản Camry 2.5HEV MID cũng tăng lên mức 1,472 tỉ đồng và bản cao cấp nhất Toyota Camry 2.5HEV TOP có giá 1,542 tỉ đồng.

Toyota Việt Nam giải thích về sự thay đổi bất ngờ Trong giá xe Toyota - Ảnh 1.

Từ ngày 26.8.2025, website chính thức của Toyota Việt Nam bất ngờ cập nhật giá bán mới của Toyota Camry, Fortuner theo hướng tăng thêm 8 - 12 triệu đồng

Ảnh: Chụp màn hình

Riêng Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x2 tăng từ 1,29 tỉ đồng lên 1,298 tỉ đồng, phiên bản Fortuner Legender 2.7AT 4x4 tăng từ 1,395 tỉ lên 1,403 tỉ đồng.

Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi trong bối cảnh sức mua trên thị trường liên tục biến động, nhiều mẫu mã chạy đua giảm giá để tạo sức hút với khách hàng giá bán Camry, Fortuner lại được điều chỉnh theo hướng tăng thêm. Tuy nhiên, thực tế hãng xe Nhật Bản không hề thông báo tăng giá những mẫu xe này.

Trong thông báo mới nhất của Toyota Việt Nam liên quan đến vấn đề này, TMV cho rằng: "Thông tin trên bắt nguồn từ hiểu nhầm thông tin giá của một số mẫu xe được hiển thị trên website của công ty".

Toyota Việt Nam giải thích về sự thay đổi bất ngờ Trong giá xe Toyota - Ảnh 2.

Toyota Camry vẫn có mức giá 1,22 - 1,53 tỉ đồng như thời điểm công bố vào tháng 10 năm ngoái

Ảnh: B.H

Cụ thể, TMV giải thích rằng, ở thông tin giá khởi điểm, website hiển thị theo màu xe có giá cao nhất thay vì màu xe có giá thấp nhất của mẫu xe, phiên bản xe. Trong khi đó, ở mục so sánh xe, trên website hiển thị theo màu xe có giá cao nhất. Trên thực tế, tính năng này không hiển thị được giá của từng màu xe như mục thông tin xe.

Hiện tại, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh và cập nhật lại thông tin giá bán xe Camry, Fortuner trên website để đảm bảo tính chính xác. Cụ thể, 3 phiên bản Toyota Camry vẫn có mức giá 1,22 - 1,53 tỉ đồng như thời điểm công bố vào tháng 10 năm ngoái. Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x2 có giá 1,29 tỉ đồng; Fortuner Legender 2.7AT 4x4 giá 1,395 tỉ đồng.

