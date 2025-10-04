Xe hybrid tại Việt Nam rầm rộ 'đua' ưu đãi, giảm giá bán

Cùng với ô tô điện, xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) ngày càng được người Việt ưa chuộng. Lượng tiêu thụ các dòng xe này đang có xu hướng gia tăng bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nếu như cả năm 2024 người Việt đã mua sắm 9.866 xe ô tô hybrid, chiếm gần 3% thị phần, thì mới sau 8 tháng đầu năm 2025 tổng doanh số ô tô hybrid đã đạt tới 8.414 xe, chiếm 3,8% trong tổng lượng ô tô mới của các thành viên VAMA đã bán ra thị trường. Đáng chú ý, trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm, doanh số bán ô tô hybrid đã tăng trưởng liên tiếp trong 3 tháng qua.

Doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng Ảnh: B.H

Kết quả này cho thấy, ô tô hybrid nói chung đang tạo được sức hút với người tiêu dùng Việt Nam. Sự xuất hiện ồ ạt của các phiên bản hybrid đến từ nhiều thương hiệu khiến người Việt không còn e dè với dòng xe này. Trái lại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thuận tiện trong quá trình sử dụng, vận hành êm ái… đang mang lại những lợi thế giúp xe hybrid thuyết phục khách hàng so với dòng ô tô động cơ đốt trong.

Bất chấp doanh số đang trên đà tăng trưởng, nhiều mẫu mã ô tô hybrid vẫn đang được các nhà sản xuất giảm giá bán hàng chục triệu đồng thông qua các chương trình ưu đãi nhằm tăng sức hút với khách hàng.

Toyota dù đang dẫn đầu doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn mạnh tay triển khai ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu xe hybrid Ảnh: B.H

Trong đó, Toyota dù đang dẫn đầu doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn mạnh tay triển khai ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã phiên bản xe hybrid hiện đang phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, Toyota Yaris Cross HEV đang được giảm giá gần 50 triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân võ. Toyota Corolla Cross HEV có mức giảm 46 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của Yaris Cross HEV chỉ còn 716,5 - 728,5 triệu đồng. Giá Corolla Cross HEV sau ưu đãi còn 859 - 867 triệu đồng, tùy lựa chọn màu sắc. Không chỉ hai mẫu Crossover này, Toyota còn giảm giá từ 73 - 77 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản hybrid gồm Camry HEV MID và Camry HEV TOP.

Không thua kém Toyota, Honda dù có ít mẫu mã phiên bản xe hybrid hơn nhưng cũng đang mạnh tay triển khai ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe này. Ngoại trừ Honda CR-V e:HEV RS vốn đang hút khách, hai dòng xe hybrid còn lại gồm Honda HR-V e:HEV RS và Honda Civic e:HEV RS đều đang được Honda giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Trong đó, Civic e:HEV RS có mức giảm khoảng 50 triệu đồng; gồm Honda HR-V e:HEV RS giảm 43,5 - 43,9 triệu đồng, tùy phiên bản. Qua đó, đưa bán bán thực tế của HR-V e:HEV RS về mức 825,5 - 833 triệu đồng.

Civic e:HEV RS có mức giảm khoảng 50 triệu đồng trong tháng 9.2025 Ảnh: B.H

Suzuki cũng đang áp dụng chương trình giảm giá khoảng 70 triệu đồng cho các phiên bản của mẫu MPV - Suzuki XL7 Hybrid. Dòng xe này có giá niêm yết từ 599,9 - 607,9 triệu đồng, tùy màu sắc. Với chương trình giảm giá được hãng xe Nhật Bản áp dụng, giá bán thực tế của XL7 Hybrid hiện chỉ còn 539,9 - 547,9 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua mẫu xe này còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Không chỉ các hãng xe Nhật Bản, KIA với một số mẫu mã, phiên bản xe hybrid do THACO AUTO lắp ráp phân phối cũng đang được đơn vị này áp dụng chương trình giảm giá bán. Trong đó, hai phiên bản KIA Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature đang được giảm giá 20 triệu đồng, đưa giá bán về mức 1,779 - 1,859 tỉ đồng. KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium giảm 10 triệu đồng, Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium giảm 13 triệu đồng.

KIA cũng giảm giá một số phiên bản hybrid của Carnival và Sorento Ảnh: B.H

Với hàng loạt mẫu mã đang rầm rộ giảm giá thông qua nhiều chương trình ưu đãi khác nhau, doanh số dòng ô tô hybrid tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2025.