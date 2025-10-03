Hơn 90% người Việt mua ô tô hybrid chọn xe Nhật

Cùng với xe thuần điện, ô tô hybrid đang từng bước phát triển, nở rộ với nhiều mẫu mã mới được các nhà sản xuất phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam. Xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt theo đó cũng từng bước thay đổi khi không còn e ngại, trái lại ngày càng ưa chuộng các mẫu mã, phiên bản ô tô hybrid, đặc biệt là các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Ngày càng có nhiều khách hàng chọn ô tô hybrid khi mua xe mới

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2024 người Việt đã mua sắm 9.866 xe ô tô hybrid (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid), chiếm gần 3% thị phần tổng lượng ô tô mới của các thành viên VAMA đã bán ra thị trường vào năm ngoái.

Bước sang năm 2025, khi thời gian bán hàng mới chỉ trôi qua được 8 tháng, tổng lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam đã đạt tới 8.414 xe, tăng 3.807 xe tương đương 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời gần bằng tổng lượng xe hybrid đã tiêu thụ trên thị trường trong cả năm 2024. Con số này chưa bao gồm doanh số bán xe hybrid của các thương hiệu ô tô hạng sang như Lexus, Volvo, Mercedes cũng như một số hãng ô tô đến từ Trung Quốc như BYD, Jaecoo… Hiện tại, tính đến hết tháng 8.2025, ô tô hybrid đang chiếm 3,8% trong tổng lượng ô tô mới của các thành viên VAMA đã bán ra thị trường.

Kết quả này cho thấy rõ thực tế, ô tô hybrid ngày càng được người Việt ưa chuộng, chọn mua nhiều hơn. Điều này xuất phát từ việc các quy định về khí thải, tiêu thụ nhiên liệu đang dần được thắt chặt kéo theo xu hướng điện hóa đang diễn ra rầm rộ trên thị trường. Bản thân các nhà sản xuất ô tô đang có những thay đổi về chiến lược sản phẩm để đáp ứng xu hướng thị trường cũng như phù hợp với các quy định mới. Trong khi đó, về phía người tiêu dùng, nhiều người đang xem ô tô hybrid là lựa chọn phù hợp khi không quá phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng trạm sạc như xe điện, đồng thời cũng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái mượt mà, mạnh mẽ hơn xe động cơ đốt trong truyền thống.

Chỉ mới 8 tháng đầu năm 2025, lượng tiêu thụ ô tô hybrid gần bằng tổng lượng xe hybrid đã tiêu thụ trên thị trường trong cả năm 2024 Ảnh: B.H

Hơn 90% người Việt mua ô tô hybrid chọn các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản

Có một thực tế đáng chú ý, trong tổng số ô tô hybrid người Việt chọn mua trong vòng 2 năm trở lại đây, phần lớn là các mẫu mã hybrid của các thương hiệu ô tô đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Cụ thể, năm 2024 ô tô hybrid của các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki… chiếm 8.570 xe trong tổng số 9.866 xe ô tô hybrid mới bán ra thị trường. Sau 8 tháng đầu năm 2025, ô tô hybrid của các hãng xe Nhật Bản cũng đang chiếm tới 99,3% tương đương 8.359 xe trong tổng số 8.414 xe ô tô hybrid đã đến tay khách hàng Việt Nam.

Trong số này, Toyota chiếm hơn 50% thị phần với doanh số ô tô hybrid tính đến hết tháng 8.2025 đạt 4.907 xe; Honda đạt 1.856 xe; Suzuki đạt 1.596 xe… Trong khi phần ít ỏi còn lại thuộc về các mẫu mã ô tô hybrid của các thương hiệu Hàn Quốc như KIA, Hyundai.

Hơn 90% người Việt mua ô tô hybrid chọn các mẫu mã xe Nhật Bản Ảnh: B.H

Kết quả này thực tế cũng không quá bất ngờ, bởi thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự áp đảo về số lượng các các dòng xe hybrid đến từ Nhật Bản. Nếu như KIA mới chỉ có 2 mẫu xe hybrid, Toyota đang dẫn đầu thị trường khi đã có tới 6 dòng xe có lựa chọn phiên bản hybrid. Honda sau nhiều nỗ lực cũng đã bổ sung vào danh mục xe hybrid tại Việt Nam 3 lựa chọn, gồm Honda CR-V e:HEV RS, Honda HR-V e:HEV RS và Honda Civic e:HEV RS. Đây cũng là hai thương hiệu đang dẫn đầu thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam về số lượng mẫu mã cũng như doanh số.