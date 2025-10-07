Mercedes lại xả hàng, bộ đôi ‘xe chơi’ giảm giá hơn 1 tỉ đồng

Giống với phân khúc xe phổ thông, thị trường xe sang tại Việt Nam thời gian qua cũng đang chật vật trước thực tế sức mua sụt giảm mạnh kể từ năm 2024. Tình trạng này kéo dài sang năm 2025, khiến lượng xe tồn kho tại đại lý ngày càng tăng cao.

Để tháo gỡ khó khăn này, các thương hiệu xe sang và hệ thống đại lý thời gian qua phải liên tục tung ra hàng loạt ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong đó, Mercedes-Benz gây chú ý hơn cả khi áp dụng nhiều chính sách mạnh tay, đưa giá bán thực tế nhiều mẫu xe giảm đến cả tỉ đồng so với giá công bố.

Mercedes-AMG C 43 giảm giá hơn 400 triệu đồng so với giá niêm yết, tiệm cận "đàn em" C 300 AMG ẢNH: MBV

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, tư vấn bán hàng của nhiều đại lý Mercedes-Benz tại TP.HCM đang đồng loạt chào bán hai mẫu "xe chơi" Mercedes-AMG SL 43 và Mercedes-AMG C 43 4Matic với mức giá lần lượt 5,899 tỉ đồng và 2,199 tỉ đồng. So với giá niêm yết, mức giá thực tế này giảm lần lượt 1,06 tỉ đồng và 400 triệu đồng.

Như vậy sau giảm giá, C 43 chỉ còn đắt hơn mẫu xe "đàn em" C 300 AMG đúng 100 triệu đồng - khoảng chênh lệch hiếm thấy trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Điều này mở ra cơ hội hiếm có để người tiêu dùng sở hữu một mẫu AMG chính hiệu. Tuy nhiên, các xe chào bán với mức giảm sâu lần này chủ yếu thuộc lô sản xuất năm 2023 (VIN 2023), nằm trong lượng xe tồn kho của đại lý chính hãng. Do đó, số lượng xe còn lại không nhiều và tùy chọn màu sắc cũng khá hạn chế.

Mercedes-AMG C 43 trang bị động cơ I4 dung tích 2.0 lít tăng áp, có công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift TCT, hệ dẫn động 4Matic. Đặc biệt, C 43 là dòng xe thuần AMG đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam.

Trong khi đó, Mercedes-AMG SL 43 là mẫu roadster mui trần mang đậm chất xe chơi, sử dụng động cơ tương tự nhưng được tinh chỉnh cho công suất 381 mã lực, kết hợp với hộp số 9 cấp AMG Speedshift MCT và hệ dẫn động cầu sau.

Dù giảm hơn 1 tỉ đồng, Mercedes-AMG SL 43 vẫn tiệm cận mốc 6 tỉ đồng - mức giá được xem là khó bán trong bối cảnh toàn thị trường ô tô trong nước đang khá ảm đạm

ẢNH: MBV

Đây không phải lần đầu tiên Mercedes-Benz Việt Nam và hệ thống đại lý tung ra ưu đãi mạnh tay cho xe AMG. Trước đó, thương hiệu ngôi sao ba cánh cũng từng thực hiện các chương trình tương tự để "xả hàng" những mẫu xe số VIN cũ như AMG A 35 hay AMG GT 53, nhằm giải phóng xe tồn kho và kích cầu thị trường.

Việc liên tiếp điều chỉnh giá bán, cho thấy hãng xe Đức đang chủ động kích cầu phân khúc xe thể thao hiệu năng cao vốn kén khách trong bối cảnh sức mua toàn thị trường sụt giảm. Với đợt giảm giá lần này, C 43 còn tạo sức ép đáng kể lên các mẫu sedan thể thao như Subaru WRX (2,049 tỉ đồng) hay Honda Civic Type R (2,4 tỉ đồng) - những đối thủ vốn nổi bật về hiệu năng nhưng không mang thương hiệu xe hạng sang.