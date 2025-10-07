Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mercedes lại xả hàng, bộ đôi ‘xe chơi’ giảm giá hơn 1 tỉ đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
07/10/2025 20:02 GMT+7

Sau GT 53 và A 35, Mercedes-Benz tiếp tục giảm giá hai mẫu xe AMG C 43 và SL 43, đưa mức giá thực tế về mức 2,199 tỉ và 5,899 tỉ đồng.

Giống với phân khúc xe phổ thông, thị trường xe sang tại Việt Nam thời gian qua cũng đang chật vật trước thực tế sức mua sụt giảm mạnh kể từ năm 2024. Tình trạng này kéo dài sang năm 2025, khiến lượng xe tồn kho tại đại lý ngày càng tăng cao.

Để tháo gỡ khó khăn này, các thương hiệu xe sang và hệ thống đại lý thời gian qua phải liên tục tung ra hàng loạt ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong đó, Mercedes-Benz gây chú ý hơn cả khi áp dụng nhiều chính sách mạnh tay, đưa giá bán thực tế nhiều mẫu xe giảm đến cả tỉ đồng so với giá công bố.

Mercedes-Benz lại xả hàng, bộ đôi ‘xe chơi’ giảm giá hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Mercedes-AMG C 43 giảm giá hơn 400 triệu đồng so với giá niêm yết, tiệm cận "đàn em" C 300 AMG

ẢNH: MBV

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, tư vấn bán hàng của nhiều đại lý Mercedes-Benz tại TP.HCM đang đồng loạt chào bán hai mẫu "xe chơi" Mercedes-AMG SL 43 và Mercedes-AMG C 43 4Matic với mức giá lần lượt 5,899 tỉ đồng và 2,199 tỉ đồng. So với giá niêm yết, mức giá thực tế này giảm lần lượt 1,06 tỉ đồng và 400 triệu đồng.

Như vậy sau giảm giá, C 43 chỉ còn đắt hơn mẫu xe "đàn em" C 300 AMG đúng 100 triệu đồng - khoảng chênh lệch hiếm thấy trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Điều này mở ra cơ hội hiếm có để người tiêu dùng sở hữu một mẫu AMG chính hiệu. Tuy nhiên, các xe chào bán với mức giảm sâu lần này chủ yếu thuộc lô sản xuất năm 2023 (VIN 2023), nằm trong lượng xe tồn kho của đại lý chính hãng. Do đó, số lượng xe còn lại không nhiều và tùy chọn màu sắc cũng khá hạn chế.

Mercedes-AMG C 43 trang bị động cơ I4 dung tích 2.0 lít tăng áp, có công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift TCT, hệ dẫn động 4Matic. Đặc biệt, C 43 là dòng xe thuần AMG đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam.

Trong khi đó, Mercedes-AMG SL 43 là mẫu roadster mui trần mang đậm chất xe chơi, sử dụng động cơ tương tự nhưng được tinh chỉnh cho công suất 381 mã lực, kết hợp với hộp số 9 cấp AMG Speedshift MCT và hệ dẫn động cầu sau.

Mercedes-Benz lại xả hàng, bộ đôi ‘xe chơi’ giảm giá hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dù giảm hơn 1 tỉ đồng, Mercedes-AMG SL 43 vẫn tiệm cận mốc 6 tỉ đồng - mức giá được xem là khó bán trong bối cảnh toàn thị trường ô tô trong nước đang khá ảm đạm

ẢNH: MBV

Đây không phải lần đầu tiên Mercedes-Benz Việt Nam và hệ thống đại lý tung ra ưu đãi mạnh tay cho xe AMG. Trước đó, thương hiệu ngôi sao ba cánh cũng từng thực hiện các chương trình tương tự để "xả hàng" những mẫu xe số VIN cũ như AMG A 35 hay AMG GT 53, nhằm giải phóng xe tồn kho và kích cầu thị trường.

Việc liên tiếp điều chỉnh giá bán, cho thấy hãng xe Đức đang chủ động kích cầu phân khúc xe thể thao hiệu năng cao vốn kén khách trong bối cảnh sức mua toàn thị trường sụt giảm. Với đợt giảm giá lần này, C 43 còn tạo sức ép đáng kể lên các mẫu sedan thể thao như Subaru WRX (2,049 tỉ đồng) hay Honda Civic Type R (2,4 tỉ đồng) - những đối thủ vốn nổi bật về hiệu năng nhưng không mang thương hiệu xe hạng sang.

Tin liên quan

Xe sang Mercedes-AMG A35 'xả hàng', giảm giá gần 800 triệu đồng

Xe sang Mercedes-AMG A35 'xả hàng', giảm giá gần 800 triệu đồng

Với đợt "xả kho" mới, giá bán thực tế của mẫu xe sang thể thao Mercedes-AMG A35 chỉ còn hơn 1,4 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 800 triệu so với thời điểm ra mắt; đồng thời chỉ bằng phân nửa mẫu xe Nhật Honda Civic Type R.

Xe 'dân chơi' Mercedes-AMG C 43 lắp ráp tại Việt Nam có giá 2,96 tỉ đồng

Mercedes 'nhá hàng' AMG C 43 4Matic lắp ráp tại Việt Nam, trình làng trong năm nay

Khám phá thêm chủ đề

Mercedes-Benz Mercedes Mercedes-Benz AMG Mercedes-Benz giảm giá xe chơi xả hàng xe Đức Mercedes-Benz AMG C 43 Mercedes-Benz AMG SL 43
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận