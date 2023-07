Xe 'dân chơi' Mercedes-AMG C 43 lắp ráp tại Việt Nam có giá 2,96 tỉ đồng

Mercedes-AMG C 43 4Matic là phiên bản hiệu năng cao của dòng xe C-Class hiện đang phân phối trên thị trường Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe AMG đầu tiên thuộc phân nhánh Mercedes-AMG được Mercedes-Benz lắp ráp tại Việt Nam. Từ thiết kế, động cơ cho đến khả năng vận hành của C 43 thể thao hơn so với các phiên bản của dòng xe C-Class.

Mercedes-AMG C43 4Matic lắp ráp tại Việt Nam

So với các phiên bản C 200, C 300 AMG..., Mercedes-AMG C 43 4Matic sở hữu thiết kế phần cản trước, sau theo phong cách AMG, thể thao và hầm hố hơn. Mâm xe cũng có khác biệt khi sử dụng mâm đa chấu kích thước 20 inch (các phiên bản khác của dòng xe C-Class có kích thước 18-19 inch), kết hợp với cùm phanh màu đỏ. Trọng tâm xe cũng hạ thấp hơn.

Thiết kế khoang nội thất Mercedes-AMG C43 4Matic về cơ bản giống C-Class, tuy nhiên một số chi tiết như ghế ngồi, vô lăng… được sửa đổi theo phong cách thể thao của dòng Mercedes-AMG. Cụ thể, vô-lăng trên Mercedes-AMG C 43 4Matic thiết kế dạng đáy phẳng thể thao, tích hợp bộ điều khiển chế độ lái AMG Dynamic Select. Ngoài ra còn có hệ thống thông tin giải trí MBUX, ghế ngồi AMG thể thao bọc da.

Khoang nội thất Mercedes-AMG C 43 4Matic thể thao hơn so với các phiên bản thường



Mercedes-AMG C 43 4Matic dùng động cơ mang mã M139, 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít nhập khẩu từ Đức. Động cơ này kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48 volt tích hợp máy phát và công nghệ tăng áp điện áp dụng từ các mẫu xe đua Công thức 1 có công suất tối đa đạt 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Mẫu xe này sử dụng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic.

Tại Việt Nam, Mercedes-AMG C 43 4Matic lắp ráp trong nước, có giá bán đề xuất 2,96 tỉ đồng.