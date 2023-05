Mercedes 'nhá hàng' AMG C 43 4Matic lắp ráp tại Việt Nam, trình làng trong năm nay

Hãng xe Đức mới đây công bố kế hoạch tung ra thị trường Việt Nam các mẫu xe mới. Bên cạnh những dòng xe điện mới để tiếp cận khách Việt đồng thời thể hiện vị thế trong cuộc đua điện hóa với các hãng xe sang tại Việt Nam. Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cũng thu hút sự chú ý khi "nhá hàng" chiếc Mercedes-AMG C 43 4Matic đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam và lên lịch phân phối dòng xe này.

Một trong hai chiếc Mercedes-AMG C 43 4Matic đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy của MBV và đang trong quá trình chạy thử nghiệm

AMG C 43 4Matic được xem là phiên bản hiệu năng cao của dòng C-Class. Đây cũng là mẫu xe hiệu năng cao đầu tiên thuộc thương hiệu Mercedes-AMG được Mercedes-Benz lắp ráp tại Việt Nam. Theo đại diện hãng xe Đức, đây là một trong hai chiếc AMG C 43 4Matic đầu tiên vừa xuất xưởng tại nhà máy của MBV và đang trong quá trình chạy thử nghiệm.

Chiếc Mercedes-AMG C 43 4Matic xuất hiện mới đây đã được MBV ngụy trang che chắn toàn bộ thân xe nhưng vẫn để lộ một số chi tiết thiết về và khoang nội thất. So với các phiên bản C-Class, AMG C 43 4Matic sở hữu thiết kế phần cản trước, sau hầm hố, thể thao hơn. Mâm xe cũng có sự khác biệt khi sử dụng mâm đa chấu kích thước 20 inch, kết hợp với cùm phanh màu đỏ.

Chiếc Mercedes-AMG C 43 4Matic xuất hiện mới đây đã được MBV ngụy trang che chắn toàn bộ thân xe Bá Hùng

Ở bên trong, mẫu xe này về cơ bản được thiết kế khoang nội thất giống C-Class, tuy nhiên một số chi tiết như ghế ngồi, vô lăng… được sửa đổi theo phong cách thể thao của dòng Mercedes-AMG. Cụ thể, vô-lăng AMG C 43 4Matic thiết kế dạng đáy phẳng thể thao, tích hợp bộ điều khiển chế độ lái AMG Dynamic Select. Ngoài ra còn có hệ thống thông tin giải trí MBUX. Ghế ngồi AMG thể thao bọc da.

Theo thông tin được MBV hé lộ, áp dụng triết lý "One man, one engine" - tức mỗi kỹ sư sẽ phụ trách hoàn thiện một khối động cơ từ đầu tới cuối, Mercedes-AMG C 43 4Matic dùng động cơ mã M139, 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít nhập khẩu từ Đức. Động cơ này kết hợp hệ thống mild hybrid 48V tích hợp máy phát và công nghệ tăng áp điện áp dụng từ các mẫu xe đua Công thức 1 cho công suất tối đa đạt 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Mẫu xe này sử dụng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic.

Khoang nội thất Mercedes-AMG C 43 4Matic Bá Hùng

Theo kế hoạch của Mercedes-Benz Việt Nam, phiên bản Mercedes-AMG C 43 4Matic sẽ được tung ra thị trường vào khoảng tháng 7 - 8.2023. Hiện tại, các phiên bản của C-Class tại Việt Nam có giá bán từ 1,709 – 2,199 tỉ đồng. Phiên bản AMG C 43 4Matic tất nhiên sẽ có giá cao hơn các bản còn lại của dòng C-Class.