Xe Thị trường

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng

Việt Đức
Việt Đức
15/09/2025 11:40 GMT+7

Dòng "xe chơi" Yamaha PG-1 chính thức được hãng xe Nhật Bản trình làng thị trường Việt Nam bản cải tiến 2025, với nhiều bổ sung trang bị an toàn hướng tới di chuyển đa dạng hơn.

Sau gần 2 năm tung ra thị trường Việt Nam và gây bão trong cộng đồng xe hai bánh, đặc biệt với những người yêu thích phong cách bụi bặm, hoài cổ - Yamaha PG-1 đã chính thức có bản mới 2025. Chiếc scambler đô thị giờ đây có thêm hai phiên bản cao cấp và giới hạn bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS, tăng kích thước đường kính đĩa phanh từ 220 mm lên 245 mm, màn hình LCD tròn hiện đại. Cả 3 phiên bản của Yamaha PG-1 được trang bị lốp địa hình mới tối ưu hình dạng và diện tích tiếp xúc hướng đến khả năng di chuyển đa dạng, an toàn hơn, nhất là trên địa hình off-road.

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng - Ảnh 1.

Yamaha PG-1 2025 có thêm trang bị an toàn vượt địa hình tốt hơn

Ảnh: Phong Trần

Ngoại hình hai phiên bản cao cấp của Yamaha PG-1 2025 được nâng cấp dàn áo với thiết kế phần đầu xe, nắp công tắc chính làm mới, tối ưu không gian hơn, ốp hông đậm chất retro với họa tiết kẻ dọc lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván và lướt sóng thập niên 1970. Yamaha PG-1 2025 cũng sử dụng thiết kế phuộc chữ H giúp tăng độ ổn định khi chạy ở tốc độ cao và nhiều dạng địa hình khác nhau. So với bản tiêu chuẩn, hai phiên bản cao cấp của dòng xe này có ít tùy chọn màu sắc hơn gồm đỏ đen, xám đen, xanh đen đối với bản cao cấp, duy nhất màu xanh camo cho bản giới hạn.

Sức mạnh của xe vẫn được giữ nguyên với động cơ 4 kỳ xi-lanh đơn, dung tích 113,7 cc phun xăng điện tử có công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp, dung tích bình xăng 5,1 lít.

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng - Ảnh 2.

Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và giới hạn

Ảnh: Phong Trần

Với thông điệp "Rực rỡ phiêu du" hướng đến như một biểu tượng văn hóa sống động và khơi dậy trong giới trẻ đam mê khám phá kết nối cùng sắc màu văn hóa Việt Nam, Yamaha còn trưng bày 4 phiên bản độ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa đặc trưng nhất của 4 vùng miền. Những chất liệu văn hóa bản địa được hãng xe Nhật Bản cách điệu, tích hợp khéo léo với tinh thần tự do của Yamaha PG-1 mang đến vẻ đẹp đậm chất hoài cổ và thời trang.

Yamaha PG-1 2025 tung ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản với giá 30,928 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 34,364 triệu đồng cho bản cao cấp và 34,855 triệu đồng đối với bản giới hạn. Xe dự kiến bàn giao đến tay khách mua từ 18.9.2025.

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng - Ảnh 3.

Tây Bắc huyền sơn tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ và huyền bí của núi rừng Tây Bắc

Ảnh: Phong Trần

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng - Ảnh 4.

Hà Nội kinh kì tôn vinh thủ đô nghìn năm văn hiến

Ảnh: Phong Trần

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng - Ảnh 5.

Sài Gòn phồn hoa bắt trọn vẻ đẹp rực rỡ và năng động của thành phố không ngủ

Ảnh: Phong Trần

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng - Ảnh 6.

Mekong trù phú tái hiện miền phù sa màu mỡ, sông nước hiền hòa của đồng bằng sông Cửu Long

Ảnh: Phong Trần


