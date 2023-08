Yamaha sử dụng nhôm, nhựa tái chế để sản xuất xe máy

Cùng với việc phát triển các dòng xe mới đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người dùng. Các nhà sản xuất xe máy trên thế giới đã nỗ lực điện khí hóa, thay đổi phương thức sản xuất, sử dụng vật liệu tái chế nhằm bảo vệ môi trường. Một trong các nhà sản xuất xe máy tiên phong trong xu hướng này là Yamaha.



Theo đó, để đạt được mục tiêu trung hòa carbon và thực hiện kế hoạch môi trường xanh vào năm 2050, tập đoàn Yamaha cho biết công ty đang sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường để đưa vào quá trình sản xuất.

Yamaha là một trong những nhà sản xuất xe máy đầu tiên trên thế giới sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất Bá Hùng

Theo hãng xe Nhật Bản, Yamaha sẽ sử dụng "nhôm xanh" để sản xuất xe máy. "Nhôm xanh" là loại nhôm được tạo ra bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để thải ra ít CO 2 trong quá trình sản xuất.

Yamaha nhận thấy rằng, nhôm là một trong những vật liệu thô quan trọng nhất trong sản xuất xe máy và phụ tùng liên quan, đồng thời đóng góp khoảng 12 - 31% tổng trọng lượng xe. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các phương tiện khác. Vì vậy, việc áp dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và vật liệu tái chế được coi là một cách tiếp cận rất hiệu quả để giảm lượng khí thải CO 2 , bắt đầu từ khâu sản xuất nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất xe máy. Vì lý do này, Yamaha tích cực khuyến khích sử dụng nhôm tái chế.

Việc sử dụng vật liệu nhôm tái chế đang được Yamaha thực hiện và nâng dần lên khoảng 80%. Tuy nhiên, Yamaha cũng thừa nhận rằng vẫn có những bộ phận không thể thay thế bằng vật liệu tái chế.

Yamaha sẽ sử dụng "nhôm xanh" để sản xuất xe máy

Vào tháng 2.2023, với việc sử dụng nhôm thân thiện với môi trường cho một số bộ phận của xe phân khối lớn và xe đua địa hình, Yamaha đã trở thành nhà sản xuất đầu tiên sử dụng vật liệu tái chế tại Nhật Bản. Rất có thể loại vật liệu tái chế này sẽ được Yamaha sử dụng trong mẫu xe khác của hãng trong tương lai.

Bên cạnh đó, Yamaha cũng sẽ sử dụng polypropylene, hay còn gọi là nhựa PP, tái chế để sản xuất một số chi tiết, bộ phận trên các sản phẩm xe máy của hãng. Yamaha cho biết, họ đã phát triển thành công nhựa PP tái chế thân thiện với môi trường, loại nhựa này sẽ được triển khai trên các mẫu xe từ năm 2023 và nhắm đến thị trường Đông Nam Á.

Một số mẫu xe Yamaha sản xuất tại Đông Nam Á sẽ sử dụng nhựa tái chế Bá Hùng

Loại nhựa này chỉ được làm từ các vật liệu đã qua sử dụng, chẳng hạn như các hợp chất tẩy rửa và chất thải tạo ra trong quá trình sản xuất hóa chất và khuôn đúc. So với vật liệu PP tái chế thông thường, giải pháp thay thế này do Yamaha phát triển có thể tăng độ bền của bộ phận mà vẫn duy trì thiết kế có thể được sử dụng cho khuôn đúc thân xe máy và chắn bùn.

Yamaha cho biết, họ có kế hoạch tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong quá trình sản xuất xe máy, cũng như dần dần áp dụng nó trong các loại sản phẩm khác.