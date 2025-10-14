Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người vô cùng bức xúc; khi một tài xế bất chấp luật, cố tình lái xe khách lấn làn vượt ẩu ngay tại đoạn đường đèo cong cua khuất tầm nhìn, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9.10.2025 trên Quốc lộ 27C, đoạn qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Xử phạt tài xế lái xe khách vượt ẩu "như tự sát" trên đèo

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên xe khách vi phạm, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 27C, hướng từ Khánh Hòa lên Lâm Đồng. Khi đến đoạn qua cầu Gộp Dài (Km 56 + 50), tài xế bất chấp đường hẹp, cua khuất tầm nhìn, liều lĩnh lái xe khách phóng nhanh, lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt một xe container cùng chiều.

Đúng lúc này, ở hướng ngược lại xuất hiện một xe khách khác cũng đang vào cua. Tình huống vượt ẩu khiến cả hai xe khách phải phanh gấp, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra vô cùng bất bình và phẫn nộ với kiểu lái xe liều lĩnh, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe khách nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Tình huống tài xế liều lĩnh lái xe khách vượt ẩu ngay đoạn đường đèo hẹp, khuất tầm nhìn, suýt gây tai nạn đối đầu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội CSGT đường bộ (khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đã xác minh thông tin và mời tài xế xe khách vi phạm là ông N.T.M (47 tuổi, trú tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) lên làm việc, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt vì hành vi vi phạm.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



