Cục CSGT cảnh báo: Mặc áo giả thắt dây an toàn không tránh được phạt nguội

Những ngày qua, thông tin về việc hệ thống camera phạt nguội ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) được áp dụng thí điểm tại nhiều tuyến đường, đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Hệ thống này trang bị ống kính zoom quang học và cảm biến hiện đại, nhờ đó có khả năng ghi hình siêu nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bắt đầu được áp dụng thí điểm trong vài ngày qua, camera AI đã ghi nhận tới hàng ngàn tài xế điều khiển ô tô xe máy vi phạm giao thông. Trong đó có nhiều lỗi trước đây rất khó "bắt quả tang" và xử phạt như sử dụng điện thoại khi lái xe hay không thắt dây an toàn.

Chiêu trò hòng tránh phạt nguội

Đáng chú ý, trước sự "tinh tường" của công nghệ mới, để "lách luật", đối phó với nguy cơ dính phạt nguội, trên mạng xã hội mới đây không ít người bắt đầu truyền tai nhau những mẹo vặt hòng qua mặt camera AI. Trong đó có trào lưu sử dụng áo thun giả thắt dây an toàn.

Nhiều người chia sẻ mẹo sử dụng áo thun có họa tiết giống dây đai an toàn nhằm qua mặt camera AI và cơ quan chức năng ẢNH: HIGH GEAR MEDIA

Hình ảnh đăng tải trên nhiều trang fanpage, diễn đàn, loại áo này thực tế là những chiếc áo thun bình thường. Chỉ khác biệt ở chỗ, mặt phía trước áo có thêm một đường kẻ màu đen vắt chéo từ vai xuống eo, nhìn từ xa rất giống dây đai an toàn trên ô tô.

Đáng chú ý, đây cũng không phải trào lưu mới mà đã từng xuất hiện tại Trung Quốc cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, khi thông tin về việc hệ thống camera AI đã ghi nhận tới hàng ngàn tài xế vi phạm giao thông chỉ trong vài ngày, trào lưu này bất ngờ được nhiều người Việt "đào" lại.

Không thể qua mắt lực lượng chức năng

Trước những thông tin truyền tai về chiêu trò sử dụng áo giả thắt dây an toàn khi lái ô tô, mới đây Cục CSGT (Bộ Công an) vừa chính thức lên tiếng. Theo đó, trên trang fanpage chính thức, đại diện đơn vị này khẳng định "áo giả thắt dây đai an toàn không thể qua mắt được lực lượng chức năng".

Cục CSGT khẳng định áo giả thắt dây đai an toàn không thể qua mắt được lực lượng chức năng ẢNH: T.N

Ngoài ra, phía Cục CSGT cũng giải thích rõ rằng trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, dây đai an toàn ba điểm được xem là một trong những phát minh quan trọng nhất, đã cứu sống hàng triệu người tham gia giao thông.

Đơn vị này lý giải, trong trường hợp xảy ra va chạm đột ngột với tốc độ cao (khoảng 50 - 60km/giờ), dây đai sẽ tự động siết giữ chặt người ngồi ở ghế, nhờ đó giảm thiểu được chấn thương. Nếu không có dây đai an toàn, khi ô tô bất ngờ phanh gấp, va chạm mạnh, hay bị lật nghiêng, người ngồi sẽ bị văng về phía trước, đập đầu vào các bộ phận khác trong xe, hoặc thậm chí là văng ra ngoài dẫn tới chấn thương và có thể tử vong. Đối với xe ô tô hiện đại, dây đai an toàn được kết hợp với túi khí để tăng thêm độ an toàn cho người ngồi trên xe nếu xảy ra va chạm.

Trào lưu "ngớ ngẩn"

Trong bài đăng cảnh báo của Cục CSGT và các bài viết liên quan trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội; nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra khó hiểu khi không ít người vẫn truyền bá, cổ xúy hành vi sử dụng áo giả thắt dây an toàn, nhằm qua mắt hệ thống camera AI cũng như lực lượng chức năng.

Cư dân mạng cho rằng trào lưu sử dụng áo giả thắt dây đai an toàn là "ngớ ngẩn" và khó hiểu ẢNH: CỤC CSGT

Facebook Anh Phát thắc mắc: "Tôi không hiểu việc thắt dây an toàn cực kỳ đơn giản, chỉ cần một thao tác kéo và cài dây là xong. Tại sao phải phức tạp vấn đề lên rồi mất công tìm mua một cái áo giả, đi đâu cũng phải mặc nó? Trong khi cái dây an toàn là để bảo vệ chính mạng sống của mình?".

Nick name Duy Nguyễn bình luận: "Cái dây người ta thiết kế ra là để giúp mình an toàn, nghe tên thôi đã đủ hiểu công dụng của nó rồi. Vậy mà mấy ông không chịu đeo, lái xe trên cao tốc chạy nhanh như vậy nếu có va chạm bất ngờ thì sẽ như thế nào? Chả hiểu dân trí kiểu gì, tính mạng của mình mà không quan tâm nữa thì ở nhà cho rồi, ra đường lại ảnh hưởng đến người khác".

Người dùng Nam Trần ngao ngán: "Đúng là trào lưu tào lao và ngớ ngẩn".