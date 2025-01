Công dụng của dây đai an toàn trên ô tô không phải ai cũng biết

Dây đai an toàn còn có 2 công dụng hữu ích trong tình huống khẩn cấp

Trên ô tô, dây đai an toàn (Seatbelt) cực kỳ quan trọng và bắt buộc người ngồi trên xe phải thắt dây khi tham gia giao thông. Trong những tình huống không may xảy ra tai nạn, dây đai an toàn sẽ giúp giảm chấn thương hiệu quả.

Đầu gài của dây đai an toàn có thể phá kính ô tô trong tình huống cần thoát hiểm ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài ra, dây đai an toàn còn có các công dụng "ẩn" hữu ích khác mà người dùng có thể tận dụng trong những lúc nguy cấp. Chẳng hạn trong tình huống ô tô chết máy giữa đường, tài xế có thể sử dụng dây đai an toàn để kéo ô tô vào trong lề trong lúc chờ cứu hộ. Trong tình huống cần thoát hiểm, đầu gài dây đai cũng là công cụ hữu ích giúp phát kính ô tô nhanh chóng.