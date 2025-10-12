Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Phẫn nộ xe buýt cố vượt đèn đỏ, suýt tông trúng người đi bộ qua đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
12/10/2025 21:09 GMT+7

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm cho người khác, tài xế ngang nhiên lái xe buýt vượt đèn đỏ, cố băng qua giao lộ, suýt đâm trúng người đi bộ sang đường.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế xe buýt xem thường luật, bất chấp nguy hiểm; cố tình lái xe vượt đèn đỏ trên phố, suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 36 phút ngày 7.10.2025 trên đường Hai Bà Trưng, đoạn qua địa bàn phường Sài Gòn, TP.HCM.

Phẫn nộ xe buýt cố vượt đèn đỏ, suýt tông trúng người đi bộ qua đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Hai Bà Trưng, đoạn qua nút giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc này, ở chiều ngược lại bất ngờ xuất hiện một xe buýt màu xanh dương, mang biển kiểm soát 50E-213.18 cố tình phóng nhanh "ráng" vượt đèn đỏ để băng qua ngã tư.

Tình huống "cố đấm ăn xôi" suýt dẫn đến tai nạn với hai phụ nữ đang đi bộ qua đường, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Phẫn nộ xe buýt cố vượt đèn đỏ, suýt tông trúng người đi bộ qua đường- Ảnh 1.

Tình huống tài xế xe buýt cố vượt đèn đỏ, suýt tông trúng hai người đi bộ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe tham gia giao thông xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe buýt.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6).


Tin liên quan

Tài xế lái xe khách 16 chỗ lạng lách, chèn đường xe container như 'tự sát'

Tài xế lái xe khách 16 chỗ lạng lách, chèn đường xe container như 'tự sát'

Bất chấp nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện cùng lưu thông, tài xế lái xe khách vẫn liều lĩnh chạy lạng lách, chèn đường một xe container cùng chiều trên quốc lộ, nhiều lần suýt gây tai nạn.

Tài xế ô tô bị phạt gần 40 triệu vì lái xe chạy ngược chiều cao tốc

Tài xế bức xúc vì đèn tín hiệu đang xanh đột ngột chuyển vàng… 'như gài bẫy'

Khám phá thêm chủ đề

xe buýt vượt đèn đỏ tài xế Người đi bộ lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
