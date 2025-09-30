Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một tài xế xem thường luật, liều lĩnh lái ô tô con chạy ngược chiều trên cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với xe khác ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 14 giờ 28 phút ngày 26.9.2025 trên cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ (CT01), đoạn qua địa phận xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Tài xế ô tô bị phạt gần 40 triệu vì lái xe chạy ngược chiều cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. Khi đến khu vực qua km 6666, tài xế giật mình phát hiện phía trước đột ngột xuất hiện một ô tô con màu trắng hiệu Toyota Corolla Cross màu trắng đang cố tình chạy ngược chiều.

Đáng nói, không chỉ chạy ngược chiều, tài xế xe này còn liều lĩnh chạy trên làn đường trong cùng sát dải phân cách (làn cho phép các xe lưu thông tốc độ cao). Thậm chí khi phát hiện ô tô gắn camera hành trình ở hướng ngược lại, tài xế xe Toyota màu trắng cũng không giảm tốc, liên tục nháy đèn phá yêu cầu xe đi đúng luật phải nhường đường.

May mắn, thời điểm diễn ra vụ việc, tài xế ô tô gắn camera hành trình và các phương tiện khác đã tập trung và sớm phát hiện nguy hiểm để kịp thời giảm tốc, tránh va chạm.

Tình huống tài xế liều lĩnh lái ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, tình huống khiến nhiều người chứng kiến vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người xem qua đoạn video bày tỏ sự bất bình trước hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và xem thường pháp luật của tài xế ô tô con nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng tỏ ra hết sức "ngao ngán" khi thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc ô tô ngang nhiên chạy ngược chiều trên các tuyến đường cao tốc. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm những tài xế vi phạm.

Được biết, sau khi nhận được tin báo phản ánh vi phạm của người dân tới số điện thoại của Cục trưởng CSGT; Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6 (Cục CSGT) đã tiếp nhận và xử lý vụ việc

Theo đó, qua xác minh đơn vị này đã làm rõ người lái xe vi phạm là anh P.Q.P (sinh năm 1957, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) có hành vi điều khiển xe ô tô biển số 73A-279.xx đi ngược chiều trên đường cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua km 6666.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe. Đáng chú ý, so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP trước đây, mức phạt mới áp dụng từ năm 2025 đã tăng gần gấp đôi.



