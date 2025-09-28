Chạy ngược chiều bị chặn lại, tài xế ngang nhiên đỗ xe giữa đường rồi bỏ đi

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế ô tô lái bất chấp luật, lấn sang làn ngược chiều gây cản trở giao thông. Thế nhưng, khi bị xe khác chặn lại, tài xế này lại tỏ thái độ thách thức, đỗ xe giữa đường rồi bỏ đi.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 24.9.2025 trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Chạy ngược chiều bị chặn lại, tài xế sau đó bỏ đi để xe đậu giữa đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám, hướng từ nút giao Lê Văn Lương về nút giao Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực gần trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tài xế bất ngờ phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) đang lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên.

Đáng nói, dù chạy sai luật nhưng khi phát hiện ô tô con lưu thông hướng ngược lại, tài xế ô tô màu trắng vẫn không chịu lách về đúng làn. Thậm chí, khi ô tô gắn camera hành trình không nhường đường, tài xế nói trên còn tỏ thái độ thách thức, sau đó mở cửa bồng con bỏ đi, đỗ lại chiếc xe ngay giữa đường gây cản trở giao thông.

Tình huống tài xế lái xe chạy ngược chiều nhưng khi bị chặn đường lại cố tình đỗ xe giữa đường rồi bỏ đi gây cản trở giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hành động ngang ngược và thiếu văn hóa này khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp luật và thái độ bất cần của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (điểm e, khoản 3, điều 6). - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



