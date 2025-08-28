Cao tốc Vũng Áng - Bùng hoàn thành, thông tuyến từ Hà Nội đến Quảng Trị

Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (thuộc Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng) cho biết bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 28.8, tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến

Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đưa vào khai thác sáng 28.8 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Cường, trước khi đưa vào khai thác, tuyến này được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng về kiểm tra, đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành.

Việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng giúp kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị, tạo thuận lợi cho việc giao thương giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài khoảng 55,34 km, đi qua 2 tỉnh Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Trị (42,44 km), được khởi công từ tháng 1.2023 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng. Đến nay, công trình này đã hoàn thành tuyến chính.

Dự án có điểm đầu tại Km658+200, thuộc xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối thuộc xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) kết nối dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh.

Tại giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến cao tốc có 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 60 - 90 km/h. Trên tuyến không có làn dừng khẩn cấp nhưng được bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 - 5 km/điểm.