Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi tài xế điều khiển xe khách bất chấp nguy hiểm, liên tục lạng lách, tạt đầu chèn đường một xe contaner, suýt gây tai nạn liên hoàn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 30.9.2025, trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Tài xế lái xe khách 16 chỗ lạng lách, chèn đường xe container như "tự sát"

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên xe container di chuyển cùng chiều, thời điểm nói trên, xe này đang lưu thông trên Quốc lộ 51 (hướng từ ngã ba Mỹ Xuân về nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành). Khi đến khu vực gần Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành 2, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau bất ngờ xuất hiện một xe khách 16 chỗ màu trắng (có dán tên nhà xe Toàn Thắng), mang biển kiểm soát 72H-040.26 phóng nhanh vượt lên.

Đáng nói, không rõ trước đó hai tài xế có xảy ra mâu thuẫn hay không? Tuy nhiên, ngay khi vừa vượt lên, xe khách đã liên tục tạt đầu, thậm chí phanh gấp cố tình chèn đường, "cà khịa" xe container.

Tình huống giao thông diễn ra giữa lúc trên Quốc lộ 51 đang có rất đông phương tiện khác cùng lưu thông, thậm chí còn có nhiều xe máy chạy xen kẽ rất nguy hiểm; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Bất chấp đường đông và nguy hiểm, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe khách 16 chỗ tạt đầu, chèn đường xe container ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và xem thường pháp luật của hai tài xế xe khách nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt thật nghiêm tài xế nói trên, tránh những sự vụ đáng tiếc có thể xảy ra.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12, điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.



