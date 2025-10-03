Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
03/10/2025 10:01 GMT+7

Bất chấp việc rất nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông đã bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt, sau khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống camera AI; không ít người vẫn có tâm lý chủ quan, cho rằng đi xe máy sẽ khó bị phạt nguội.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu thí điểm lắp đặt hệ thống camera thông minh áp dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) trên các tuyến đường chính, nhằm hỗ trợ phát hiện, ghi nhận các lỗi vi phạm giao thông. Đáng chú ý, dựa vào kết quả thu thập từ hệ thống máy móc, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử phạt người điều khiển phương tiện (cả ô tô và xe máy) vi phạm, thông qua hình thức phạt nguội.

Thế nhưng, khác với nhóm tài xế điều khiển ô tô, hiện nay vẫn còn rất nhiều người lái xe máy có tâm lý chủ quan, cho rằng xe máy vi phạm luật giao thông sẽ rất khó bị phạt nguội.

Tình trạng này đáng báo động đến mức Cục CSGT (Bộ Công an) mới đây phải lên tiếng cảnh báo. Theo đó, thông qua các bài viết trên trang fanpage facebook chính thức, đơn vị này cho biết, xe mô tô và xe gắn máy hiện nay là "đối tượng vi phạm được hệ thống giám sát ghi nhận rất nhiều". Tuy nhiên, "hiện nhiều người vẫn còn suy nghĩ rằng chỉ xe ô tô mới gửi phạt nguội, chứ xe máy thì không sao".

Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền - Ảnh 1.

Cục CSGT cho biết, xe mô tô và xe gắn máy hiện nay là "đối tượng vi phạm được hệ thống giám sát ghi nhận rất nhiều"

ẢNH: CỤC CSGT

Trước thực trạng này, Cục CSGT khẳng định, việc thông báo vi phạm qua hình ảnh sẽ được gửi tới tất cả các chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) đứng tên trên đăng ký xe. Đối với mô tô và xe gắn máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng với phương tiện mình đã đăng ký.

Đơn vị này cũng cho hay, việc xác định chủ xe hiện nay cũng đã dễ dàng hơn, khi có sự liên thông giữa cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, đối với việc mua bán, sang tên chuyển chủ, phải đến cơ quan đăng ký xe (cấp xã) để thực hiện thủ tục hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công và VNeID. Luật quy định không thực hiện thủ tục về đăng ký xe đối với phương tiện bị thông báo vi phạm TTATGT.

Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền - Ảnh 2.

Nhiều người dân vẫn cho rằng xe máy vi phạm luật giao thông sẽ "khó" bị phạt nguội

ẢNH: CỤC CSGT

Ngoài ra, Cục CSGT thông tin thêm, sắp tới đây sẽ đề xuất thêm các biện pháp để ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của chủ xe mô tô, xe gắn máy. Qua đó tăng hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông.

Liên quan đến việc lắp đặt, áp dụng thí điểm hệ thống camera thông minh, hiện nay tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã lắp đặt tổng cộng hơn 1.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tự động phát hiện và ghi nhận hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy, phổ biến như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Toàn bộ dữ liệu từ camera đều kèm theo vị trí, tuyến đường, tọa độ và thời gian cụ thể, trở thành cơ sở để lực lượng chức năng gửi thông báo phạt nguội minh bạch và chính xác, hạn chế tối đa tranh cãi hay khiếu nại từ người dân.

Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền - Ảnh 3.

Hệ thống camera AI thông minh kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng tăng cường khả năng giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông

ẢNH: CỤC CSGT

Tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước hiện cũng đã triển khai lắp đặt, trang bị hệ thông camera AI trên các tuyến đường. Những thiết bị công nghệ thông minh này sẽ là những trợ thủ đắc lực, kết hợp cùng Nghị định 168/2024/NĐ-CP (với những điều chỉnh mức xử phạt vi phạm giao thông mạnh tay hơn); kỳ vọng giúp cơ quan chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình giao thông, gia tăng sự răn đe, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm. Đồng thời thay đổi thói quen, tăng ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông cho người dân.

Tin liên quan

Cục CSGT cảnh báo: Mặc áo giả thắt dây an toàn không tránh được phạt nguội

Cục CSGT cảnh báo: Mặc áo giả thắt dây an toàn không tránh được phạt nguội

Trên trang fanpage chính thức, Cục CSGT khuyến cáo người dùng ô tô không nên sử dụng các loại áo có họa tiết giả dây an toàn ô tô, đồng thời khẳng định "chiêu trò" này không thể qua mắt lực lượng chức năng.

Camera AI phát hiện hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông trong 24 giờ

Tra cứu thấy thông báo phạt nguội, nhiều chủ xe máy hoang mang

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy lái xe máy điều khển xe máy phạt nguội Xe mô tô xe gắn máy camera AI camera phạt nguội Cục CSGT Xe giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận