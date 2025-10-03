Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu thí điểm lắp đặt hệ thống camera thông minh áp dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) trên các tuyến đường chính, nhằm hỗ trợ phát hiện, ghi nhận các lỗi vi phạm giao thông. Đáng chú ý, dựa vào kết quả thu thập từ hệ thống máy móc, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử phạt người điều khiển phương tiện (cả ô tô và xe máy) vi phạm, thông qua hình thức phạt nguội.

Thế nhưng, khác với nhóm tài xế điều khiển ô tô, hiện nay vẫn còn rất nhiều người lái xe máy có tâm lý chủ quan, cho rằng xe máy vi phạm luật giao thông sẽ rất khó bị phạt nguội.

Tình trạng này đáng báo động đến mức Cục CSGT (Bộ Công an) mới đây phải lên tiếng cảnh báo. Theo đó, thông qua các bài viết trên trang fanpage facebook chính thức, đơn vị này cho biết, xe mô tô và xe gắn máy hiện nay là "đối tượng vi phạm được hệ thống giám sát ghi nhận rất nhiều". Tuy nhiên, "hiện nhiều người vẫn còn suy nghĩ rằng chỉ xe ô tô mới gửi phạt nguội, chứ xe máy thì không sao".

Cục CSGT cho biết, xe mô tô và xe gắn máy hiện nay là "đối tượng vi phạm được hệ thống giám sát ghi nhận rất nhiều" ẢNH: CỤC CSGT

Trước thực trạng này, Cục CSGT khẳng định, việc thông báo vi phạm qua hình ảnh sẽ được gửi tới tất cả các chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) đứng tên trên đăng ký xe. Đối với mô tô và xe gắn máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng với phương tiện mình đã đăng ký.

Đơn vị này cũng cho hay, việc xác định chủ xe hiện nay cũng đã dễ dàng hơn, khi có sự liên thông giữa cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, đối với việc mua bán, sang tên chuyển chủ, phải đến cơ quan đăng ký xe (cấp xã) để thực hiện thủ tục hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công và VNeID. Luật quy định không thực hiện thủ tục về đăng ký xe đối với phương tiện bị thông báo vi phạm TTATGT.

Nhiều người dân vẫn cho rằng xe máy vi phạm luật giao thông sẽ "khó" bị phạt nguội ẢNH: CỤC CSGT

Ngoài ra, Cục CSGT thông tin thêm, sắp tới đây sẽ đề xuất thêm các biện pháp để ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của chủ xe mô tô, xe gắn máy. Qua đó tăng hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông.

Liên quan đến việc lắp đặt, áp dụng thí điểm hệ thống camera thông minh, hiện nay tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã lắp đặt tổng cộng hơn 1.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tự động phát hiện và ghi nhận hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy, phổ biến như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Toàn bộ dữ liệu từ camera đều kèm theo vị trí, tuyến đường, tọa độ và thời gian cụ thể, trở thành cơ sở để lực lượng chức năng gửi thông báo phạt nguội minh bạch và chính xác, hạn chế tối đa tranh cãi hay khiếu nại từ người dân.

Hệ thống camera AI thông minh kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng tăng cường khả năng giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông ẢNH: CỤC CSGT

Tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước hiện cũng đã triển khai lắp đặt, trang bị hệ thông camera AI trên các tuyến đường. Những thiết bị công nghệ thông minh này sẽ là những trợ thủ đắc lực, kết hợp cùng Nghị định 168/2024/NĐ-CP (với những điều chỉnh mức xử phạt vi phạm giao thông mạnh tay hơn); kỳ vọng giúp cơ quan chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình giao thông, gia tăng sự răn đe, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm. Đồng thời thay đổi thói quen, tăng ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông cho người dân.