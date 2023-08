Điều khiển ô tô khi không có GPLX, gây tai nạn khiến 2 bé trai tử vong

Ngày 7.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Minh Khuê (19 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, H.Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 30.7, Tạ Minh Khuê dù không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng đã lái xe ô tô BS 89A - 197.18 đi trên tỉnh lộ 376, từ TT.Ân Thi đi H.Yên Mỹ.

Khi đến Km11+900 thuộc địa phận thôn Yến Đô, xã Tân Việt (H.Yên Mỹ), xe ô tô do Khuê điều khiển lao sang trái đường, va chạm với 2 xe đạp do 2 cháu Phạm Quang T. (10 tuổi) và cháu Phạm Minh H. (11 tuổi), đều trú tại xã Vân Du (H.Ân Thi) điều khiển, đang trên đường cùng nhau đi cắt tóc.

Bị can Tạ Minh Khuê tại nơi giam giữ ở Công an H.Yên Mỹ CÔNG AN CUNG CẤP

Hậu quả, vụ va chạm khiến 2 bé trai tử vong. Sau khi gây tai nạn, Khuê bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị cơ quan công an bắt giữ.

Cùng với việc khởi tố bị can Tạ Minh Khuê, Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành (30 tuổi, trú tại Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), chủ sở hữu của ô tô kể trên, để điều tra về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Mỹ đang củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.