Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiều 23.10, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ cháy xe tải , rất may không gây thiệt hại về người, nhưng xe thì bị thiêu rụi.

Khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, xe tải BS 74G-001.05 lưu thông hướng bắc - nam. Khi đến Km13+320, đoạn qua xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng), phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe tải đang chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội ẢNH: Đ.X

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khói đen bốc cao ẢNH: Đ.X

Phát hiện sự cố, tài xế kịp đánh lái vào làn khẩn cấp rồi rời khỏi cabin, chỉ ít phút sau ngọn lửa bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen bốc cao nghi ngút giữa cao tốc.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng và Đội vận hành tuyến nhanh chóng có mặt phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua Trạm thu phí Phong Thử (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi). Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dập lửa.

Lực lượng CSGT và Đội vận hành tuyến phân luồng phương tiện qua Trạm thu phí Phong Thử, đảm bảo giao thông thông suốt ẢNH: Đ.X

Đến khoảng 14 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Chiếc xe tải cháy trơ khung, hàng hóa trên thùng xe bị thiêu rụi.

Chiếc xe tải cháy trơ khung sau khi đám cháy được dập tắt ẢNH: Đ.X

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.