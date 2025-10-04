Xe khách chở 30 người bốc cháy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Khoảng 5 giờ 4.10, tại Km 58+500 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc địa phận xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), xe khách BS 18B - 023.xx đang lưu thông hướng Nha Trang đi TP.HCM thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Thời điểm xảy ra cháy xe, trên xe có khoảng 30 hành khách.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo lời kể của tài xế N.V.T. (49 tuổi, ở Ninh Bình - tỉnh Nam Định cũ), khi phát hiện có khói và bốc cháy từ phía sau, anh T. đã nhanh chóng dừng xe và hướng dẫn toàn bộ hành khách thoát ra ngoài. Nhờ phản ứng kịp thời, không có ai bị thương vong, tuy nhiên chiếc xe khách chạy tuyến Nam Định - Kiên Giang đã bị cháy hoàn toàn.

30 hành khách may mắn thoát chết trong gang tất ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị chức năng triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đồng thời bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ùn tắc.

Xe khách cháy hoàn toàn chỉ còn trơ khung ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và giao thông qua khu vực đã thông suốt trở lại.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.