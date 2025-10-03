Khánh Hòa cảnh báo chiêu lừa mạo danh mở lớp bán trú cho người cao tuổi

Ngày 3.10, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở VH-TT-DL cùng UBND các xã, phường để phối hợp tuyên truyền và xử lý hành vi mạo danh mở lớp bán trú cho người cao tuổi, nhằm lừa đảo người dân.

Trước đó, ngày 25.9, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội (BTXH-CTXH) Khánh Hòa phát hiện một trang Facebook mang tên "Lớp Học Bán Trú Dành Cho Người Cao Tuổi". Khi nhắn tin qua Messenger để hỏi thông tin, người vận hành trang này trả lời: "Lớp học bán trú dành cho người cao tuổi (Khánh Hòa) - Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa - địa chỉ: Đ.2/4/78 đường 2 tháng 4, Vĩnh Hải, Nha Trang".

Tuy nhiên, trụ sở chính thức của Trung tâm BTXH-CTXH tỉnh Khánh Hòa đặt tại 78 đường 2 Tháng 4, P.Bắc Nha Trang, hoàn toàn không có "Đ.2/4/78" như thông tin mạo danh.

Sở Y tế Khánh Hòa khẳng định thông tin Trung tâm BTXH-CTXH mở lớp học bán trú cho người cao tuổi là không đúng sự thật. Đây là hành vi lợi dụng uy tín cơ quan nhà nước để lừa đảo, gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Sở Y tế Khánh Hòa khẳng định thông tin về việc Trung tâm BTXH-CTXH Khánh Hòa mở lớp học bán trú dành cho người cao tuổi là không đúng sự thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ sự việc trên, Sở Y tế Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp mạo danh, chiếm đoạt tài sản.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa nhấn mạnh: "Hiện tại ở Khánh Hòa chưa hề có loại hình lớp học bán trú cho người cao tuổi. Nếu ai đưa thông tin Trung tâm BTXH-CTXH mở lớp này thì đó chắc chắn là giả mạo".

Theo ông Hiệp, các đối tượng có thể dùng chiêu bài "bán trú cho người cao tuổi" để lôi kéo, dụ dỗ vào hoạt động lừa đảo hoặc đa cấp trá hình. Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần cảnh giác, không tin vào các thông tin lan truyền trên mạng xã hội khi chưa được cơ quan chức năng xác thực.

Sở Y tế Khánh Hòa cũng nhấn mạnh, người dân khi nhận thấy dấu hiệu bất thường liên quan đến lớp học bán trú cho người cao tuổi nên liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.