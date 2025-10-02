Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khánh Hòa phát triển công nghiệp với gần 4.700 ha đất phân bổ cho các xã phường

Bá Duy
Bá Duy
02/10/2025 17:15 GMT+7

Khánh Hòa quyết định phân bổ 4.687 ha đất khu công nghiệp cho 12 địa phương, tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030.

Ngày 2.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất khu công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030 cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 là 4.687 ha, được phân bổ cho 12 xã, phường.

Địa phương được phân bổ nhiều nhất là xã Cà Ná với 810 ha, tiếp theo là P.Đông Ninh Hòa (649 ha), xã Bắc Ninh Hòa (627 ha), xã Tây Ninh Hòa (612 ha), xã Thuận Bắc (407 ha), xã Tân Định (388 ha), xã Thuận Nam (387 ha), xã Nam Cam Ranh (352 ha), xã Vạn Hưng (240 ha), xã Cam Lâm (137 ha), P.Bảo An (61 ha) và P.Ninh Chử (17 ha).

Khánh Hòa phát triển công nghiệp với gần 4.700 ha đất phân bổ cho các xã phường- Ảnh 1.

Cụm Công nghiệp Diên Phú trên địa bàn xã Diên Điền của tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, quyết định này được ban hành căn cứ vào Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, cùng với Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 chưa được phê duyệt điều chỉnh.

Sở NN-MT Khánh Hòa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phân bổ, phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cho các xã, phường đối với các loại đất còn lại. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai lập hồ sơ thành lập các khu công nghiệp và tổ chức kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra, UBND các xã, phường được yêu cầu tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn cấp xã đối với các loại đất còn lại gửi về UBND tỉnh để tổng hợp và xem xét phân bổ, làm căn cứ tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Tin liên quan

Vì sao Khánh Hòa kiến nghị điều chuyển hơn 801 ha chỉ tiêu đất khu công nghiệp?

Vì sao Khánh Hòa kiến nghị điều chuyển hơn 801 ha chỉ tiêu đất khu công nghiệp?

Tỉnh Khánh Hòa đề xuất chuyển 801,2 ha chỉ tiêu đất từ giai đoạn sau 2030 lên trước 2030 để triển khai Khu công nghiệp (KCN) Ninh Xuân và KCN Ninh Diêm 1 phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa Phân bổ quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận