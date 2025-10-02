Khánh Hòa phát triển công nghiệp với gần 4.700 ha đất phân bổ cho các xã phường

Ngày 2.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất khu công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030 cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 là 4.687 ha, được phân bổ cho 12 xã, phường.

Địa phương được phân bổ nhiều nhất là xã Cà Ná với 810 ha, tiếp theo là P.Đông Ninh Hòa (649 ha), xã Bắc Ninh Hòa (627 ha), xã Tây Ninh Hòa (612 ha), xã Thuận Bắc (407 ha), xã Tân Định (388 ha), xã Thuận Nam (387 ha), xã Nam Cam Ranh (352 ha), xã Vạn Hưng (240 ha), xã Cam Lâm (137 ha), P.Bảo An (61 ha) và P.Ninh Chử (17 ha).

Cụm Công nghiệp Diên Phú trên địa bàn xã Diên Điền của tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, quyết định này được ban hành căn cứ vào Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, cùng với Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 chưa được phê duyệt điều chỉnh.

Sở NN-MT Khánh Hòa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phân bổ, phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cho các xã, phường đối với các loại đất còn lại. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai lập hồ sơ thành lập các khu công nghiệp và tổ chức kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra, UBND các xã, phường được yêu cầu tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn cấp xã đối với các loại đất còn lại gửi về UBND tỉnh để tổng hợp và xem xét phân bổ, làm căn cứ tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.