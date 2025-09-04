Chính sách bán trú cần 'thống nhất trong đa dạng'

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành nghị quyết cho phép bãi bỏ một số nghị quyết cũ của HĐND các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận. Tuy nhiên, việc dùng chung Nghị quyết số 385, ngày 10.12.2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng cũ cho cả 3 khu vực sau sáp nhập đã bộc lộ những bất cập, gây lúng túng trong triển khai học bán trú.

Với nhiều phụ huynh, cho con học bán trú không chỉ là sự lựa chọn, mà là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh mưu sinh ngày càng hối hả. Nếu nhà trường bất ngờ ngừng tổ chức bán trú, hàng nghìn gia đình sẽ bị đảo lộn sinh hoạt, thậm chí phải tính đến việc chuyển con sang học tư thục.

Thực tế cho thấy không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà mọi chính sách chỉ được xem là khả thi khi bám sát nhu cầu của dân sinh. Ở những đô thị biển như Phan Thiết cũ, mô hình bán trú đã hình thành và tồn tại nhiều năm, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và là điều kiện để trẻ có môi trường học tập. Do đó, nếu áp dụng máy móc quy định ban hành riêng cho tỉnh Lâm Đồng trước đây, "gắn" cho khu vực khác, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với thực tiễn.

Chính sách giáo dục không chỉ là quy định phải mang tính phổ quát cao, mà còn là chiếc cầu nối giữa quản lý nhà nước với đời sống của đông đảo phụ huynh. Nghĩa là vẫn có khung pháp lý chung để đảm bảo quản lý mức thu, chi đồng bộ, song phải cho phép các trường ở địa phương được tiếp tục tổ chức bán trú nếu có đủ điều kiện và nhu cầu thực sự từ phụ huynh.

Muốn làm được điều đó, Sở GD-ĐT Lâm Đồng cần đóng vai trò tham mưu tích cực cho UBND tỉnh trong việc ban hành chính sách thống nhất về triển khai hình thức học bán trú trên phạm vi cả tỉnh. Hay nói cách khác, cần lắng nghe "hơi thở" từ cơ sở, nhận diện sự khác biệt từng vùng miền và đưa ra điều chỉnh kịp thời, phù hợp hơn. Chỉ khi tạo ra được sự thống nhất trong đa dạng, việc triển khai học bán trú mới có thể vừa đảm bảo chất lượng, vừa đáp ứng được nhu cầu sát sườn của phụ huynh và học sinh trong năm học mới.