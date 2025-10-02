Rơi vào 'ma trận' lừa đảo tuyển dụng giảng viên

Sơ tuyển phải tham gia khảo sát và nạp tiền, nhận tiền

Chị N.T.H (TP.HCM) vừa tốt nghiệp thạc sĩ từ Nhật Bản về nước, có mong muốn làm giảng viên ĐH nên tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các trường ĐH.

Ngày 30.10, tình cờ chị H. thấy trang Facebook của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đăng thông tin tuyển dụng nên nộp hồ sơ qua trang này.

"Cán bộ phụ trách nhân sự" thông báo đã nhận được hồ sơ ứng viên

Thông tin về thời gian và nội dung sơ tuyển

Tại đây, có một người xưng là Nguyễn Thu Thảo, phụ trách nhân sự tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (số điện thoại 0934388205), trao đổi với chị H. về việc đã nhận được hồ sơ. Người này thông báo lịch sơ tuyển diễn ra vào 8 giờ ngày 1.10, dự kiến trong vòng 60-90 phút, nội dung chính là thực hiện bài test (kiểm tra-PV) tự luận, tìm hiểu thêm về dự án mới mà nhà trường đang hợp tác và phát triển.

"Thông qua đó đơn vị có thể đánh giá được tác phòng xử lý tình huống và sự tập trung trong công việc cũng như tính trách nhiệm cộng đồng của từng ứng viên", thông báo này ghi.

Đồng thời người tên Thảo yêu cầu chị H. tải app có tên Singal để tham gia vòng sơ tuyển online. Nghĩ đây là app tuyển dụng của trường, chị S. tải về và sáng 1.10 tham gia vào nhóm chat tại app.

Người tên Tú vào app để hướng dẫn

Tại buổi sơ tuyển, một người giới thiệu là Nguyễn Anh Tú, nhân viên phòng hành chính nhân sự, sẽ "đồng hành, hướng dẫn trong từng phần trao đổi", đồng thời lắng nghe, tìm hiểu thêm về năng lực, tinh thần và sự nhiệt huyết trong công việc của từng ứng viên. Người này gửi thông tin về quy trình sơ tuyển và yêu cầu xác nhận thông tin.

Lúc này, chị H. thấy rất nhiều nick khác có vẻ cùng là ứng viên vào nhắn "đã xác nhận". Sơ tuyển bắt đầu bằng việc ứng viên thực hiện khảo sát 15 phút tại link khảo sát của trường. Chị H. lại thấy rất nhiều người nhắn "đã hoàn thành" nên cũng tham gia khảo sát.

Phần 2, người tên Tú yêu cầu thực hiện tìm hiểu văn hóa và đăng ký hỗ trợ phòng phát triển dự án Quỹ Xã hội Bảo an hỗ trợ cộng đồng với đường link khi bấm vào có logo của trường, trường sẽ hỗ trợ tiền nếu hoàn thành khảo sát. Các ứng viên lại tiếp tục xác nhận đã hoàn thành khảo sát và đồng ý tham gia dự án.

Các "ứng viên" giả thi nhau xác nhận

Ứng viên giả gửi hình ảnh tài khoản vừa nhận được tiền phúc lợi từ dự án để tạo niềm tin

Một "ứng viên" tên Thiện nhắn trong nhóm: "Anh hỏi bạn anh đang làm ở trường thấy bảo làm vòng này tính điểm cộng vào hồ sơ xong sẽ đến phỏng vấn". Mọi người lại tiếp tục hỏi nhau có nạp tiền để tham gia dự án hay không, và cùng nhau đồng ý nạp tiền.

Sau đó, một người tên Nhung gửi màn hình thể hiện mình vừa nhận được phúc lợi 296.000 đồng từ dự án "sau khi đặt xong 3 dữ liệu". Người tên Thiện cũng gửi hình ảnh tài khoản vừa nhận được số tiền 29.300.000 đồng từ dự án sau khi "chọn mức 2, nhưng phải chuyển lại lợi nhuận cho trường 60% còn phần mình chỉ nhận 40%. Theo người này nói mức 2 nghĩa là người này đã nạp 6.800.000 đồng cho dự án để được nhận về hơn 29 triệu đồng.

"Hỗ trợ đơn phúc lợi xong anh mới hiểu chọn mức càng cao lợi nhuận thu về càng nhiều. Em làm đi có gì nhận được lợi nhuận gửi anh xem với nha", người tên Thiện nói. Ngay sau đó người tên Nhung chụp thông tin số tài khoản vừa nhận 56.380.000 đồng và thông báo "nhóm em làm xong cũng nhận được tiền rồi mọi người đang vui quá trời nè".

Quan sát nhóm chat, chị H. nhận định buổi "sơ tuyển" này quá bất ổn, có dấu hiệu lừa đảo nên đã rời khỏi nhóm trên Signal.

Giả mạo, không liên quan đến trường

Chị H. kể lại: "Khi tham gia phần khảo sát hỗ trợ phát triển dự án, ban đầu họ chuyển cho tôi 120.000 đồng. Sau khi thao tác trên website, số tiền họ chuyển vào tài khoản tôi tổng cộng là 736.000 đồng. Họ giải thích đây là “quỹ phúc lợi” và tôi sẽ nhận 40%, còn nhà trường nhận 60%. Nhưng sau đó họ nói tôi muốn nhận được các mức lớn hơn nữa thì phải nạp tiền cho họ nhưng tôi dừng lại".

Theo chị H., thủ đoạn tinh vi ở đây là lập thành một nhóm trên app chat giống như những ứng viên thật, trao đổi và kêu gọi nhau cùng thực hiện để tạo niềm tin cho chị H. "Nếu tiếp tục, có thể tôi sẽ bị thao túng, dẫn dắt và nộp những khoản tiền lớn cho chúng", chị H. nhận định.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Trường cũng mới nhận được thông tin này. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) khẳng định các thông tin tuyển dụng đang lan truyền trên những fanpage, email hay nhóm mạo danh đều là giả mạo, không liên quan đến nhà trường".

Theo thạc sĩ Xuân Dung, trường chỉ công bố tuyển dụng qua các kênh chính thống gồm website hutech.edu.vn, fanpage HUTECH - Đại học Công nghệ TP.HCM. Mọi thông tin phỏng vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng chính thức chỉ được thực hiện tại trụ sở chính của trường.

"Trường khuyến cáo ứng viên cần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân hay chuyển tiền cho các nguồn không xác thực; đồng thời liên hệ trực tiếp với nhà trường để được xác minh qua số điện thoại hoặc email của trường.