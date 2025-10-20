Cao tốc La Sơn - Túy Loan: 3 xe tải va chạm, 2 tài xế nhập viện

Trưa nay 20.10, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) đã được giải phóng, các phương tiện lưu thông qua tuyến bình thường trở lại.

Sau cú va chạm liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, xe tải BS 64C-077.xx biến dạng phần đầu

ẢNH: Đ.X

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9 giờ 30 ngày 20.10, xe tải BS 64C-077.xx lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng bắc - nam, khi đến Km42+200 bất ngờ va chạm với xe tải BS 79H-009.xx đang di chuyển cùng chiều.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe BS 64C-077.xx tiếp tục va chạm với xe tải chở dứa BS 37H-65.xxx đang dừng bên lề đường.

Cú va chạm liên hoàn khiến cả 3 xe tải bị hư hỏng nặng, trong đó xe tải 37H-65.xxx lật nghiêng, dứa đổ tràn ra mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, còn phần đầu xe 64C-077.xx biến dạng.

Xe tải chở dứa BS 37H-65.xxx lật nghiêng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, dứa đổ tràn ra mặt đường

ẢNH: Đ.X

Hai tài xế trên xe tải 64C-077.xx và xe BS 37H-65.xxx bị thương đã được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hai tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Đội quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan xử lý sự cố và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.