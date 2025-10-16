Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chồng bị xe tông chết trên QL1, vợ tử vong bất thường tại nhà

Thanh Lộc
Thanh Lộc
16/10/2025 15:28 GMT+7

Một vụ việc thương tâm xảy ra ở xã Đông Trạch (Quảng Trị) khi hai vợ chồng tử vong trong cùng ngày, người chồng chết vì tai nạn giao thông còn người vợ tử vong bất thường tại nhà.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 16.10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đông Duyệt 1 (xã Đông Trạch). Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình, một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường, đúng lúc một ô tô lưu thông theo hướng Nam Bắc đi tới, khiến tài xế không kịp xử lý. Cú va chạm mạnh khiến ông N.T.T (61 tuổi, ở thôn Đông Duyệt 1) tử vong tại chỗ.

Chồng bị xe tông chết trên QL1, vợ tử vong bất thường tại nhà- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong

ẢNH: THANH LỘC

Điều đau lòng là khi lực lượng chức năng đến nhà ông T. để thông báo và làm việc thì phát hiện vợ ông là bà N.T.L (61 tuổi) cũng đã tử vong trong nhà, nguyên nhân ban đầu chưa được xác định.

Công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền xã Đông Trạch, vợ chồng ông T. và bà L. có 3 người con, cả 3 người đang làm việc ở nước ngoài. Sự ra đi cùng lúc của hai vợ chồng khiến người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương vô cùng xót xa.

Tin liên quan

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên năm nhất tử vong

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên năm nhất tử vong

Vụ tai nạn thương tâm giữa xe buýt và xe máy vừa xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm (TP.HCM) khiến nữ sinh viên đại học năm nhất tử vong.

Đồng Nai: Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo

Nữ phụ hồ ở TP.HCM tử vong thương tâm khi đang mua thuốc tây

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Quảng Trị tai nạn tai nạn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận