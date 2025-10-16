Chồng bị xe tông chết trên QL1, vợ tử vong bất thường tại nhà

Khoảng 7 giờ 30 ngày 16.10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đông Duyệt 1 (xã Đông Trạch). Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình, một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường, đúng lúc một ô tô lưu thông theo hướng Nam Bắc đi tới, khiến tài xế không kịp xử lý. Cú va chạm mạnh khiến ông N.T.T (61 tuổi, ở thôn Đông Duyệt 1) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong ẢNH: THANH LỘC

Điều đau lòng là khi lực lượng chức năng đến nhà ông T. để thông báo và làm việc thì phát hiện vợ ông là bà N.T.L (61 tuổi) cũng đã tử vong trong nhà, nguyên nhân ban đầu chưa được xác định.

Công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền xã Đông Trạch, vợ chồng ông T. và bà L. có 3 người con, cả 3 người đang làm việc ở nước ngoài. Sự ra đi cùng lúc của hai vợ chồng khiến người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương vô cùng xót xa.