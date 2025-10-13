Tai nạn chết người ở vòng xoay Tân Ngãi

Chiều tối 13.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đội nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn chết người giữa xe trộn bê tông và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ảnh: nam long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, ông Tr.T.T (54 tuổi,ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô trộn bê tông BS 64CD-000.02 lưu thông trên QL1 hướng từ P.Tân Ngãi đi P.Long Châu (Vĩnh Long).

Khi xe trộn bê tông đến khu vực vòng xoay Tân Ngãi, đoạn km 2031+960 thuộc khóm Tân Xuân, P.Tân Ngãi, Vĩnh Long thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 66L1-485.21 (do người nam điều khiển, chưa rõ danh tính) lưu thông cùng chiều dẫn đến tai nạn.

Hậu quả người chạy xe máy tử vong tại chỗ, xe máy bị xe ô tô trộn bê tông kéo lê gây hư hỏng.

Hiện vụ tai nạn chết người đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.