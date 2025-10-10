Đồng Nai: Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo

Ngày 10.10, Công an xã Lộc Ninh phối hợp Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ vượt lên phía trước xe đầu kéo trước khi vụ tai nạn xảy ra ẢNH: CẮT CLIP

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 9.10, tài xế Bùi Thanh G. (38 tuổi, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe đầu kéo biển số 70H-067… kéo theo sơ mi rơ mooc, đi trên quốc lộ 13 theo hướng từ xã Lộc Tấn về xã Lộc Thành. Khi đến ngã tư quốc lộ 13 giao nhau với đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương (thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh, thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 93F1-154.10 do bà Bùi Thị G. (53 tuổi, tỉnh Đồng Nai) cầm lái, đi cùng chiều từ phía sau vượt lên, chuyển hướng rẽ trái trước đầu xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ẢNH: C.T.V

Cú va chạm khiến bà Bùi Thị G. bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy cũng bị hư hỏng. Vụ tai nạn được một camera ghi lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.