Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/10/2025 12:15 GMT+7

Người phụ nữ tại Đồng Nai lưu thông xe máy trên quốc lộ 13 bất ngờ chuyển hướng rẽ trái trước xe đầu kéo đã bị phương tiện này cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ngày 10.10, Công an xã Lộc Ninh phối hợp Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Đồng Nai: Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo - Ảnh 1.

Người phụ nữ vượt lên phía trước xe đầu kéo trước khi vụ tai nạn xảy ra

ẢNH: CẮT CLIP

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 9.10, tài xế Bùi Thanh G. (38 tuổi, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe đầu kéo biển số 70H-067… kéo theo sơ mi rơ mooc, đi trên quốc lộ 13 theo hướng từ xã Lộc Tấn về xã Lộc Thành. Khi đến ngã tư quốc lộ 13 giao nhau với đường Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương (thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh, thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 93F1-154.10 do bà Bùi Thị G. (53 tuổi, tỉnh Đồng Nai) cầm lái, đi cùng chiều từ phía sau vượt lên, chuyển hướng rẽ trái trước đầu xe đầu kéo.

Đồng Nai: Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

ẢNH: C.T.V

Cú va chạm khiến bà Bùi Thị G. bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy cũng bị hư hỏng. Vụ tai nạn được một camera ghi lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

