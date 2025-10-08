Vụ giết 3 người ở Đồng Nai: Xử lý người xuyên tạc kết quả điều tra

Ngày 8.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.H.V (31 tuổi, ở phường Đông Hòa, TP.HCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến vụ án giết 3 người ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai (chuyên án 1025G, bắt giữ Lê Sỹ Tùng).

N.Đ.H.V thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang TikTok cá nhân, cam kết không tái phạm ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, vào 7.10, PA05, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện N.Đ.H.V sử dụng tài khoản TikTok có tên "Vũ Râu" để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh vụ giết 3 người ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan công an, N.Đ.H.V đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm. PA05, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trên.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ.D.Th (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Sau 56 giờ truy xét, với sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi phạm là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi bị bắt giữ, Lê Sỹ Tùng khai nhận đã nhiều lần đi ngang qua nhà của nạn nhân. Khoảng 5 giờ 30 ngày 2.10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, Lê Sỹ Tùng đã chuẩn bị súng Răng-gơ có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác. Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, Lê Sỹ Tùng đã đến nhà nạn nhân và nổ súng bắn chết 3 người. Gây án xong, Tùng phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Sau đó, Tùng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt (ngày 5.10).