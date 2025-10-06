Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Hành trình trốn chạy của hung thủ gây án

Liên quan đến vụ án giết 3 người ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Lê Sỹ Tùng khai nhận đã nhiều lần đi ngang qua nhà của nạn nhân.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng (thứ 3 từ phải qua) khai đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Sau đó, khoảng 5 giờ 30 sáng 2.10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, Lê Sỹ Tùng đã chuẩn bị súng Răng-gơ có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác. Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, Lê Sỹ Tùng đã đến nhà nạn nhân và nổ súng bắn chết 3 người. Gây án xong, Tùng phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Đến sáng 3.10, Tùng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 12 tổ công tác để điều tra, phá án. Các tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khó khăn, hiểm trở, có những chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm.

Công an tỉnh Đồng Nai huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

"Có thể nói 56 giờ phá án là 56 giờ không ngủ của 500 cán bộ chiến sĩ và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai", thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chia sẻ.

Để kịp thời động viên khích lệ Công an tỉnh Đồng Nai; các đơn vị nghiệp vụ; các lực lượng, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong quá trình phá án, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị, 5 cá nhân là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 người dân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng.