Thời sự

TP.HCM: Xe cần cẩu tông xe mô tô phân khối lớn, một người tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/10/2025 08:58 GMT+7

Một người đàn ông đang dừng mô tô ở sát vỉa hè đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM) thì bất ngờ bị xe cần cẩu lao qua làn ngược chiều tông trúng, tử vong tại chỗ. Vụ việc diễn ra vào rạng sáng 8.10.

Sáng 8.10, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe cần cẩu với xe mô tô phân khối lớn làm một người tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.T.Đ (37 tuổi, quê Đồng Nai).

- Ảnh 1.

Hiện trường xe cần cẩu tông tử vong người chạy xe mô tô phân khối lớn

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, xe cần cẩu biển số 51L-846... do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ cảng Phú Hữu ra đường Võ Chí Công.

Khi xe cần cẩu đến giao lộ Nguyễn Duy Trinh - 963 (phường Long Trường) thì loạng choạng, lao qua làn đường ngược lại, tông vào trụ điện bên đường. Phương tiện này tiếp tục lao đi, tông trực diện vào anh Đ. đang ngồi trên xe mô tô phân khối lớn biển số 60A1-010... dừng sát vỉa hè.

Hậu quả của vụ tai nạn làm anh Đ. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện, trụ điện và nhà dân ven đường bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn Mô tô công an TP.HCM Xe cẩu
