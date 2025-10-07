TP.HCM: Ô tô va chạm xe máy, tài xế xe ôm công nghệ tử vong

Trưa 7.10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn làm nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong ẢNH: CTV

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ô tô bán tải biển số TP.HCM chạy trên đường Lương Định Của, hướng từ đường Mai Chí Thọ đi đường Trần Não. Khi ô tô đến đoạn ngã tư Lương Định Của - An Tư Công Chúa (thuộc phường An Khánh) thì xảy ra va chạm với xe máy do nam tài xế xe ôm công nghệ điều khiển (chưa rõ hướng di chuyển).

Cú va chạm làm xế xe ôm công nghệ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, đuôi chiếc xe máy kẹt dưới gầm trước xe ô tô, hư hỏng nhẹ. Trên xe vẫn còn treo thùng hàng giao đồ ăn.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan, phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.