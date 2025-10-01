TP.HCM: Phát hiện nữ sinh tử vong trong trường cao đẳng

Đến 21 giờ 50 ngày 1.10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn phường Phước Long (thành phố Thủ Đức cũ).

Hiện trường nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng tại phường Phước Long ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, bảo vệ đang làm nhiệm vụ tuần tra trong khuôn viên nhà trường thì phát hiện cô gái nằm bất động dưới sân. Lực lượng y tế có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa to. Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong khá tối và vắng người qua lại.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nữ sinh của trường.

Nguyên nhân vụ nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng tại phường Phước Long đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.