Ô tô Nhật Bản 'ăn đứt' xe Mỹ, xe Đức về độ bền bỉ

Hoàng Cường
Hoàng Cường
07/10/2025 12:24 GMT+7

Các thương hiệu ô tô Nhật Bản lấn át các hãng xe Mỹ, xe Đức về độ bền bỉ, theo kết quả khảo sát về tỷ lệ ô tô vẫn chạy tốt sau 400.000 km xét theo thương hiệu vừa được iSeeCar công bố.

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng… một trong những yếu tố quan trọng được khách hàng quan tâm khi quyết định chọn mua ô tô chính là độ bền bỉ. Xét về khía cạnh này ô tô Nhật Bản lấn át xe Đức, xe Mỹ.

Kết quả khảo sát phân tích tỷ lệ ô tô vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km xét theo thương hiệu vừa được Công ty chuyên nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCar có trụ sở tại Boston, Mỹ công bố mới đây một lần nữa chứng minh điều này. Cụ thể, iSeeCar xem xét dữ liệu vòng đời của hơn 174 triệu xe để tìm ra những mẫu mã ô tô bền bỉ nhất, vẫn có thể chạy tốt sau hơn 250.000 dặm (khoảng 402.000 km).

Ô tô Nhật Bản vượt trội về độ bền bỉ so với xe Mỹ và xe Đức - Ảnh 1.

Có khoảng 4,8% ô tô của các thương hiệu xe trên thế giới vẫn có thể hoạt động bền bỉ sau hơn 402.000 km

Ảnh: Motor1

Theo kết quả được iSeeCar công bố cho thấy, có khoảng 4,8% ô tô của các thương hiệu trên thế giới vẫn có thể hoạt động bền bỉ sau hơn 402.000 km. Trong số đó, các mẫu mã ô tô Nhật Bản tỏ ra lấn át so với xe Mỹ, xe Đức…

Trong đó, Toyota là thương hiệu dẫn đầu về việc sản xuất ra những chiếc xe có độ bền cao nhất. Trung bình, khoảng 17,8% xe Toyota có khả năng đạt được ít nhất quãng đường khoảng 402.000 km trong suốt vòng đời sử dụng. Dẫn đầu là những chiếc SUV, xe bán tải như Toyota 4Runner, Sequoia, Tacoma và Tundra. Ngay cả những chiếc sedan và xe hybrid của Toyota, như Avalon, Prius, cũng góp mặt trong số những mẫu xe được xếp hạng cao nhất về độ bền theo nghiên cứu hàng năm của iSeeCars.

Lexus - thương hiệu ô tô hạng sang thuộc Tập đoàn Toyota xếp thứ hai với 12,8% ô tô có thể hoạt động bền bỉ sau hơn 402.000 km. Trong khi đó, hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Honda (10,8%) và thương hiệu xe sang Acura (7,2%). Đây là bốn thương hiệu duy nhất có tỷ lệ ô tô vẫn chạy tốt sau 400.000 km đạt trên mức trung bình (4,8%) của toàn ngành.

Ô tô Nhật Bản vượt trội về độ bền bỉ so với xe Mỹ và xe Đức - Ảnh 2.

Lexus - thương hiệu ô tô hạng sang thuộc Tập đoàn Toyota xếp thứ hai với 12,8% ô tô có thể hoạt động bền bỉ sau hơn 402.000 km

Ảnh: B.H

Ông Karl Brauer - Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Ô tô Nhật Bản vốn nổi tiếng về chất lượng và độ bền bỉ. Việc sản xuất một chiếc xe có khả năng chạy được 250.000 dặm (khoảng 402.000 km) là một thách thức lớn. Mặc dù hiện nay năng lực thiết kế và kỹ thuật đã góp phần kéo dài tuổi thọ của mọi phương tiện nhưng việc sản xuất những chiếc xe có khả năng chạy được 250.000 dặm (khoảng 450.000 km) vẫn là một tiêu chuẩn cao đối với hầu hết các thương hiệu ô tô".

Xếp sau Toyota, Lexus, Honda và Acura trong danh sách những thương hiệu có tỷ lệ ô tô vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km cao nhất, gồm: GMC (4,6%), Tesla (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%) và RAM (3,5%).

xe Nhật Bản ô tô bền bỉ nhất ô tô hãng nào bền nhất Toyota
