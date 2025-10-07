Xe đầu kéo bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Tối 7.10, Phòng CSGT tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã chặn bắt được chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7.10, ông V.V.T (57 tuổi, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy di chuyển trên QL19 theo hướng Tây Sơn – An Khê. Khi đến Km49+150 đoạn qua (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) thì xảy ra va chạm với một xe đầu kéo di chuyển cùng chiều.

Sau vụ tai nạn chết người, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển trước khi bị chặn bắt cách đó 20 km ẢNH: TÂY SƠN

Vụ va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng. Tuy nhiên chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn lại tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Bình Khê triển khai lực lượng phối hợp với Phòng CSGT bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xác định xe đầu kéo BS 77H – 062.28 kéo theo rơ-moóc 77R - 049.15 có liên quan đến vụ tai nạn trên nên tiến hành chặn bắt.

Đến 17 giờ, cơ quan công an đã bắt được xe đầu kéo trên khi đang di chuyển trên đường liên xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) cách hiện trường vụ tai nạn hơn 20 km. Tài xế lái xe là ông Phạm Ngọc Nguyện (56 tuổi, trú tại P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Hiện Đội CSGT đường bộ số 3 đã bàn giao tài xế và phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.