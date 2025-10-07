Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe đầu kéo bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Đức Nhật
Đức Nhật
07/10/2025 21:11 GMT+7

Sau tai nạn chết người trên QL19, tài xế lái xe đầu kéo lái xe rời đi, sau đó bị công an chặn bắt cách hiện trường 20km.

Tối 7.10, Phòng CSGT tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã chặn bắt được chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7.10, ông V.V.T (57 tuổi, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy di chuyển trên QL19 theo hướng Tây Sơn – An Khê. Khi đến Km49+150 đoạn qua (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) thì xảy ra va chạm với một xe đầu kéo di chuyển cùng chiều.

Xe đầu kéo bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn chết người- Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn chết người, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển trước khi bị chặn bắt cách đó 20 km

ẢNH: TÂY SƠN

Vụ va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng. Tuy nhiên chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn lại tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Bình Khê triển khai lực lượng phối hợp với Phòng CSGT bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xác định xe đầu kéo BS 77H – 062.28 kéo theo rơ-moóc 77R - 049.15 có liên quan đến vụ tai nạn trên nên tiến hành chặn bắt.

Đến 17 giờ, cơ quan công an đã bắt được xe đầu kéo trên khi đang di chuyển trên đường liên xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) cách hiện trường vụ tai nạn hơn 20 km. Tài xế lái xe là ông Phạm Ngọc Nguyện (56 tuổi, trú tại P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Hiện Đội CSGT đường bộ số 3 đã bàn giao tài xế và phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Một người phụ nữ tử vong sau cú va chạm với ô tô trên QL1, đoạn qua P.Xuân Đài (Đắk Lắk). Tài xế điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn.

tai nạn tai nạn giao thông va chạm bỏ trốn Gia Lai
