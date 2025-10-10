Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên năm nhất tử vong

Trần Kha
Trần Kha
10/10/2025 15:06 GMT+7

Vụ tai nạn thương tâm giữa xe buýt và xe máy vừa xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm (TP.HCM) khiến nữ sinh viên đại học năm nhất tử vong.

Đến 14 giờ 30 ngày 10.10, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên đường Lê Quang Đạo.

Va chạm với xe buýt trên đường Lê Quang Đạo khiến nữ sinh viên năm nhất tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, trên đường Lê Quang Đạo đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Trên (xã Bà Điểm, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt biển số 50H - 403... và xe máy biển số 59Y1- 976... do cô gái trẻ cầm lái.

Hậu quả, cô gái chạy xe máy tử vong tại chỗ. Giao thông trên đường Lê Quang Đạo, cửa ngõ tây bắc TP.HCM, ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông.

Nữ sinh 18 tuổi tử vong trên đường đi học sau va chạm với xe buýt

Bước đầu, người tử vong được xác định tên H.T.H.T (18 tuổi, ở TP.HCM). Theo người nhà nạn nhân, T. là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TP.HCM. Trưa cùng ngày, T. chạy xe máy từ nhà đến trường thì không may xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn giữa xe buýt và xe máy này.

Tai nạn trong đêm, người đàn ông làm nghề bốc vác tử vong

Một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy vừa xảy ra tại Ngã Ba Giồng (TP.HCM), khiến người đàn ông làm nghề bốc vác tử vong.

