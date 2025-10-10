TP.HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên năm nhất tử vong

Đến 14 giờ 30 ngày 10.10, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên đường Lê Quang Đạo.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, trên đường Lê Quang Đạo đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Trên (xã Bà Điểm, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt biển số 50H - 403... và xe máy biển số 59Y1- 976... do cô gái trẻ cầm lái.

Hậu quả, cô gái chạy xe máy tử vong tại chỗ. Giao thông trên đường Lê Quang Đạo, cửa ngõ tây bắc TP.HCM, ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông.

Nữ sinh 18 tuổi tử vong trên đường đi học sau va chạm với xe buýt

Bước đầu, người tử vong được xác định tên H.T.H.T (18 tuổi, ở TP.HCM). Theo người nhà nạn nhân, T. là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TP.HCM. Trưa cùng ngày, T. chạy xe máy từ nhà đến trường thì không may xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn giữa xe buýt và xe máy này.