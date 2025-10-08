Tối 7.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT An Sương vừa lập biên bản phạt tài xế xe buýt đi kiểu "nửa vời" gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đó, thông qua các trang mạng xã hội, Đội CSGT An Sương ghi nhận hình ảnh phản ánh về một xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa có hành vi đi lên vỉa hè để vượt dòng xe đang di chuyển chậm.

Tài xế xe buýt đi kiểu lạ bị CSGT phạt 7 triệu

Sau khi xác minh, Đội CSGT An Sương đã mời tài xế liên quan đến trụ sở đơn vị để làm việc và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe buýt tuyến An Sương - Hậu Nghĩa bị phản ánh trên mạng xã hội là nam tài xế 47 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh thừa nhận hành vi vi phạm của mình.