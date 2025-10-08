Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tài xế xe buýt đi kiểu lạ bị CSGT phạt 7 triệu
Video Đời sống

Tài xế xe buýt đi kiểu lạ bị CSGT phạt 7 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/10/2025 15:52 GMT+7

Tối 7.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT An Sương vừa lập biên bản phạt tài xế xe buýt đi kiểu "nửa vời" gây bức xúc trên mạng xã hội.

Tối 7.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT An Sương vừa lập biên bản phạt tài xế xe buýt đi kiểu "nửa vời" gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đó, thông qua các trang mạng xã hội, Đội CSGT An Sương ghi nhận hình ảnh phản ánh về một xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa có hành vi đi lên vỉa hè để vượt dòng xe đang di chuyển chậm.

Tài xế xe buýt đi kiểu lạ bị CSGT phạt 7 triệu

Sau khi xác minh, Đội CSGT An Sương đã mời tài xế liên quan đến trụ sở đơn vị để làm việc và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe buýt tuyến An Sương - Hậu Nghĩa bị phản ánh trên mạng xã hội là nam tài xế 47 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
