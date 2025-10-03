Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe cứu hộ 'cưỡi' dải phân cách giữa phố ngập bị CSGT phạt 5 triệu
Video Đời sống

Xe cứu hộ 'cưỡi' dải phân cách giữa phố ngập bị CSGT phạt 5 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/10/2025 08:42 GMT+7

Một chiếc xe cứu hộ chở ô tô con đã liều lĩnh leo qua dải phân cách cứng trên phố Láng Hạ (Hà Nội) để tránh đoạn đường ngập nước. Cục CSGT đã tiếp nhận phản ánh từ người dân và khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm.

Đoạn clip dài 22 giây được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, ghi lại cảnh xe cứu hộ chở theo một xe ô tô con ở đoạn đường lênh láng nước ngập. Đáng chú ý, tài xế xe cứu hộ đã cho xe leo qua dải phân cách cứng.

Xe cứu hộ 'cưỡi' dải phân cách giữa phố ngập bị CSGT phạt 5 triệu

Nhiều người dùng mạng xã hội ví von "Cứu hộ này mạnh... mạnh ở ví tiền" hay "cứu được của tư thì phá hoại của công" và đoán tài xế sẽ phạt "trả giá" bằng mấy cuốc xe.Tối 2.10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc tài xế xe cứu hộ đến lập biên bản trong đoạn clip gây xôn xao.

Theo đó, ngày 1.10, fanpage Cục CSGT nhận clip của người dân quay cảnh xe cứu hộ có hành vi leo qua dải phân cách cố định giữa hai phần đường xe chạy.

Theo thông tin, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 30.9 tại phố Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

