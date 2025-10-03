Đoạn clip dài 22 giây được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, ghi lại cảnh xe cứu hộ chở theo một xe ô tô con ở đoạn đường lênh láng nước ngập. Đáng chú ý, tài xế xe cứu hộ đã cho xe leo qua dải phân cách cứng.

Xe cứu hộ 'cưỡi' dải phân cách giữa phố ngập bị CSGT phạt 5 triệu

Nhiều người dùng mạng xã hội ví von "Cứu hộ này mạnh... mạnh ở ví tiền" hay "cứu được của tư thì phá hoại của công" và đoán tài xế sẽ phạt "trả giá" bằng mấy cuốc xe.Tối 2.10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc tài xế xe cứu hộ đến lập biên bản trong đoạn clip gây xôn xao.

Theo đó, ngày 1.10, fanpage Cục CSGT nhận clip của người dân quay cảnh xe cứu hộ có hành vi leo qua dải phân cách cố định giữa hai phần đường xe chạy.

Theo thông tin, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 30.9 tại phố Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.