Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm
Video Đời sống

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm

Võ Hiếu - Khánh Ngân
02/10/2025 13:09 GMT+7

Sau gần một thập kỷ nằm trên giấy tờ, dự án cầu đường Nguyễn Khoái nối liền quận 1, 4 và 7 (TP.HCM) chuẩn bị được khởi công vào cuối năm 2025. Không chỉ kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, dự án còn nhận được sự đồng thuận, chờ đợi của đông đảo người dân sinh sống tại khu vực.

Hàng trăm hộ dân sinh sống ở đường Nguyễn Khoái (TP.HCM) suốt 7 năm nay đều ngóng chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái, kể từ khi dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái được công bố trên giấy tờ.

Và nay, niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực khi UBND TP.HCM quyết định khởi công dự án vào tháng 11 sắp tới.

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, có rất nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Có hộ chỉ phải giải tỏa một phần nhà ở, có hộ phải giải tỏa trắng; thế nhưng, tất cả hộ dân có nhà nằm trong quy hoạch đều bày tỏ sự đồng thuận và vui mừng, bởi họ tin rằng công trình khi hoàn thành sẽ mang lại diện mạo mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Đường Nguyễn Khoái ( quận 4 cũ)

Đường Nguyễn Khoái ( quận 4 cũ)

ẢNH: KHÁNH NGÂN

Được biết, tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục đường chính như Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận 2; Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ; đường Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương; đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ,… khiến việc đi lại giữa quận 1 (cũ), quận 4 (cũ) và quận 7 (cũ) trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Trước thực trạng đó, dự án xây dựng cầu vượt Nguyễn Khoái nối liền quận 7 (cũ) với quận 1 (cũ) và quận 4 (cũ) đã được khởi động, kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, rút ngắn thời gian di chuyển và từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc vốn là nỗi lo thường trực của người dân.

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm- Ảnh 2.

Tất cả hộ dân có nhà nằm trong quy hoạch đều bày tỏ sự đồng thuận và vui mừng, bởi họ tin rằng công trình khi hoàn thành sẽ mang lại diện mạo mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương

ẢNH: KHÁNH NGÂN

Sở Xây dựng đánh giá khu nam TP.HCM hiện chịu áp lực giao thông rất lớn, thường xuất hiện tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường huyết mạch kết nối vào khu vực trung tâm như đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành, cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc... Các tuyến đường hiện hữu gần như không thể mở rộng bởi chi phí giải phóng mặt bằng quá lớn.

Với chi phí giải phóng mặt bằng ít hơn, vị thế thuận lợi trong kết nối giao thông liên vùng, cầu Nguyễn Khoái sau khi hình thành sẽ giảm tải rất tốt cho các tuyến đường trên, làm hạn chế các nút giao cắt, xung đột giao thông. Từ đó giảm hẳn tình trạng ùn tắc giao thông cho khu nam. Bên cạnh đó, khi đưa vào sử dụng, cây cầu không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM mà còn mở ra trục kết nối quan trọng, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm- Ảnh 3.
Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm- Ảnh 4.
Người dân mong chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái kết nối trung tâm TP.HCM với khu trung tâm- Ảnh 5.
Nhiều nhà dân tiến hành tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai

Nhiều nhà dân tiến hành tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai

ẢNH: KHÁNH NGÂN

Dự án cầu – đường Nguyễn Khoái được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phê duyệt từ năm 2016, với tổng mức đầu tư bây giờ hơn 3.700 tỉ đồng. Công trình có tổng chiều dài gần 5 km, gồm phần cầu chính khoảng 2,5 km và phần đường 2,3 km, nối từ đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đến đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ). Theo kế hoạch, tháng 11.2025 dự án sẽ chính thức khởi công và đến cuối năm 2027 hoàn thành.

